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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۴۷

در نامه ای به وزیر بهداشت اعلام شد؛

آمادگی حوزه‌های علمیه خواهران برای کمک به پزشکان و پرستاران

آمادگی حوزه‌های علمیه خواهران برای کمک به پزشکان و پرستاران

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در نامه ای به وزیر بهداشت از اعلام آمادگی حوزه های علمیه خواهران برای کمک به کادر درمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام بهجت‌پور طی نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان  آموزش پزشکی از آمادگی کامل حوزه‌های علمیه خواهران برای کمک به پزشکان، پرستاران، کادر درمانی و ... خبر داد.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر نمکی«زید عزه»

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

با احترام و ابراز خدا قوت به حضرتعالی، پزشکان، پرستاران و کارکنان محترم درمانی در سراسر کشور به پاس تلاش های مجاهدانه برای مقابله با ویروس کرونا که به یقین هماره، جهاد و ایثارگری جامعه پزشکی همچون دوران دفاع مقدس در خاطر مردم عزیز ایران اسلامی، ماندگار خواهد ماند.

خانواده بزرگ طلاب خواهر کشور، همواره یاریگر مردم در مشکلات و آلامشان بوده است. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، تلاش هایی را انجام داده است و اینک آمادگی رسمی خود را به ویژه در موارد ذیل اعلام می دارد.

۱-  حضور طلاب خواهر فرهیخته به عنوان همیار پرستار؛

۲-  ارائه خدمات پشتیبانی در بیمارستان ها و مراکز درمانی؛

۳-  ارائه مشاوره های مذهبی دینی برای افراد مبتلا به ویروس کرونا جهت تقویت امید؛

۴-  دلجویی و ارائه مشاوره برای خانواده اقشار آسیب دیده از ویروس کرونا جهت کاهش آلام؛

۵-  ارائه خدمات اداری، آموزشی، ترویجی در بستر فضای مجازی (این مرکز یکی از مراکز آموزش مجازی معتبر در کشور می‌باشد.

۶- بهره‌مندی از ظرفیت خانواده بزرگ طلاب خواهر و ظرفیتهای مرکز در حوزه رسانه، جهت اطلاع رسانی صحیح و موثق در راستای خنثی‌سازی هجمه دشمن

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افزون بر موارد فوق آمادگی خود را برای هرگونه خدمات و همیاری اعلام می دارد.

امید است روزهای پیش رو، روزهایی سرشار از آرامش و عافیت برای ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی باشد.»

کد مطلب 4872128
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