راه اندازی استراحتگاه های بیمارستانی برای ایام نقاهت بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، از امروز ۱۷ اسفند ماه فعالیت استراحتگاه های بیمارستانی در نقاط مختلف کشور توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور آغاز می شود.

بنابر این گزارش هدف از ایجاد این استراحتگاه ها تأمین و خالی کردن تخت های بیمارستانی برای بیماران اورژانسی و افرادی است که از نظر درمان و خدمات پزشکی در اولویت قرار دارند.

با توجه به شیوه ویروس کرونا و افزایش شمار مبتلایان و با توجه به ظرفیت محدود مراکز درمانی، بسیاری از افرادی که از نظر پزشکی و خدمات درمانی در اولویت قرار دارند به بیمارستان های مربوطه منتقل شده و کسانی که از نظر جسمانی روبه بهبود هستند و در دوران نقاهت به سر می برند تا رسیدن به مرحله سلامت کامل به استراحتگاه های بیمارستانی منتقل می شوند.

بیماران منتقل شده به استراحتگاه های بیمارستانی در شرایط مساعد تحت نظر پزشکان و پرستاران دوران نقاهت خود را به پایان می رسانند. این افراد آن دسته از مبتلایان به ویروس کووید ۱۹ هستند که درمان شده و اکنون در دوران نقاهت به سر می برند. آنچه بسیج جامعه پزشکی کشور با تأسیس این استراحتگاه های بعد از بیمارستان در نظر گرفته، کامل شدن دوره درمان مبتلایان بهبود یافته ویروس کروناست که باید بقیه دوران نقاهت خود را در محیطی ایزوله سپری کنند.

لازم به ذکر است؛ تجهیز و ارائه انواع خدمات هتلینگ برای استراحتگاه های بیمارستانی از سوی بسیج محلات سپاه پاسداران انجام می شود ضمن اینکه تأمین نیروی انسانی و ارائه خدمات درمانی توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور تحت پروتکل درمان ویروس کرونا صورت می گیرد.