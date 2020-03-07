سرمربی قزوینی به همراه تیم ملی ژیمناستیک عازم باکو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان کشورمان که با هدایت رضا خیرخواه سرمربی قزوینی تمرینات آماده سازی خود را در ترکیه پیگیری کردند در رقابت‌های جام جهانی باکو به میدان می‌روند.

رقابت‌های جام جهانی باکو که یکی از مراحل گزینشی المپیک محسوب می‌شود از ۲۲ تا ۲۵ اسفند برگزار می‌شود.

دعوت مربی استان به اردوی تیم ملی وزنه برداری جانبازان

‌احمد ملاحسینی مربی قزوینی به اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولان دعوت شد.

هشتمین اردوی آمادگی تیم ملی پاراوزنه برداری ۱۶ تا ۲۵ اسفند در تهران برگزار می‌شود.