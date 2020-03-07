عبور پناهجویان از دریای اژه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانس پرس دقایقی پیش در پیامی توئیتری از فرمان رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه مبنی بر لغو مجوز پناهجویان برای عبور از دریای اژه در راه رسیدن به یونان خبر داد.

رسانه‌های دولتی ترکیه مخاطرات سفر دریایی را دلیل اتخاذ چنین تصمیمی از سوی اردوغان عنوان می‌کنند به ویژه که طی روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر شلیک گارد ساحلی یونان به قایق‌های حامل پناهجویان وجود داشت.

به گزارش مهر، همزمانی اعلان این تصمیم و خبر سفر اردوغان به بروکسل طی روز دوشنبه، این گمانه‌زنی را به وجود می‌آورد که شاید او با اتحادیه اروپا در باب بحران پناهجویان به توافقاتی دست یافته است.

گفتنی است چندی پیش، ترکیه به نشانه اعتراض به عدم همراهی اتحادیه اروپا با مواضع این کشور در قبال ادلب، مرزهای خود با یونان را به روی پناهجویان سوری باز کرد.

حال هر ۲ طرف، آن دیگری را به باج خواهی و استفاده ابزاری از پناهجویان متهم می‌کند.

سفر اردوغان در حالی انجام می‌گیرد که وی روز پنجشنبه، با سفر به مسکو، با ولادیمیر پوتین همتای روسی، در باب آتش‌بس ادلب به توافق رسید.

نکته جالب توجه آن است که در جدال ترکیه و اروپا، طرفین علیرغم آگاهی از آنکه این قضیه آوارگان سوری را شامل می‌شود؛ از به کار بردن واژه معمول «پناهجو» خودداری کرده و بنا به مصلحت ترجیح می‌دهند آنها را «مهاجر» بعضاً غیرقانونی تلقی کنند.