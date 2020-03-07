رهاسازی آب سد بوستان/مردم از نزدیک شدن به رودخانه ها خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان در اطلاعیه ای اعلام کرد که آب سد بوستان رهاسازی می شود.

در این پیام آمده است که رهاسازی آب از سد بوستان با دبی چهار متر مکعب بر ثانیه ورهاسازی آب از سد گلستان با دبی ۱۵ مترمکعب بر ثانیه از امروز (۱۷ اسفند) شروع شده و از کشاورزان و اهالی منطقه و عموم مردم تقاضا دارد از نزدیک شدن به مسیر رودخانه ها و محدوده سدها خودداری کنند.

گفتنی است این رهاسازی با هدف ایجاد ظرفیت برای ذخیره سازی بخشی از رواناب تولیدی از بارش های آتی و کاهش خسارات سیلاب‌های احتمالی انجام می شود و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

همچنین رهاسازی آب از سد وشمگیر که از هفته های گذشته شروع شده همچنان ادامه خواهد داشت.