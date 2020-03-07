به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی تقاطع فرهنگ در گفتگو با نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب از آنتن رادیوگفتگو پخش شد.

حسینی‌پور در این‌برنامه با اشاره به مساله شیوع کرونا گفت:‌ سعی داشتیم در راستای خدمات رسانی پرستاران و پزشکان، اقدامی فرهنگی در حوزه فضای مجازی انجام دهیم و بدین منظور پویش تندرست باش ای ایران را راه اندازی کردیم. ابتدا تصور نمی‌کردیم تا این حد استقبال صورت گیرد. اما درپی تماس با این عزیزان، مشتاقانه پیام های صوتی خود را در اختیار ما قرار دادند و همکاران ما ضمن پردازش و ویرایش آن، صوت ها از پنجشنبه هفته گذشته روی خروجی خبرگزاری کتاب ایران قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه فصل بهار نیز نزدیک است، امیدواریم باعث تحول جسمی و روحی همه ایرانیان شده و این بیماری را با همت مردان بزرگ کشور شکست دهیم. همانگونه که در طول تاریخ از مشکلات بزرگ تر از این بیماری، عبور کرده‌ایم. در بلایای طبیعی و بیماری خاص کنونی باید تلاش کنیم تهدید را به فرصت تبدیل کنیم تا به نوعی همبستگی اجتماعی در کشور انجامیده و آن را قدر بدانیم. همه آحاد جامعه امروز پای کار آمده و در میدان هستند. تلاش داریم این ویروس را از ایران بیرون کنیم؛ البته این‌مسئله مختص ایران نیست ولی در ایران با توجه به سابقه تمدنی و فرهنگی، انتظار می‌رود هنرمندان، اصحاب فرهنگ و قلم ما را پشتیبانی کنند تا بهداشت روانی جامعه را ارتقا دهیم.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب در ادامه گفت: مسئولان نباید این حوزه را مسکوت بگذارند و برای پشتیبانی پزشکان و پرستاران ما در بیمارستان ها بشتابند که از زندگی خود زده و به جامعه خدمت می کنند؛ این ها جهادی عظیم را انجام می دهند و وظیفه ما اصحاب فرهنگ است تا این افراد را پشتیبانی کنیم.

حسینی‌پور درباره حواشی پیش روی برخی رخدادهای فرهنگی نظیر نمایشگاه کتاب گفت: نمایشگاه کتاب تهران مهم‌ترین رخداد فرهنگی در منطقه بوده و از نظر جمعیت و وسعت یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های جهان است. نمایشگاه‌های کتاب در پاریس، لندن و ... تحت الشعاع این بیماری همه‌گیر قرار گرفته‌اند. بخشی از اقتصاد نشر ما به نمایشگاه تهران گره زده شده و ناشران بهار خود را با این نمایشگاه توام می‌دانند؛ بنابراین مسئولان دغدغه برگزاری این نمایشگاه را دارند اما از طرفی سلامت شهروندان در اولویت است و قطعا حرف اول و آخر را در این بین وزارت بهداشت می زند. اگر وزارت بهداشت تشخیص دهد می‌توان نمایشگاه را خرداد ماه ۹۹ برگزار کرد، این کار صورت می‌گیرد. در غیر این‌صورت باید تاریخ دیگری را پیش‌بینی کرد که به زمانی باز می‌گردد که ویروس کرونا از ایران رخت بربندد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تصمیم گیرنده نهایی وزارت ارشاد است، گفت: در اولین فرصت بعد از عید طرح بهارانه کتاب را با همراه کتابفروشی ها برگزار خواهیم کرد؛ همچنین قرار است تمهیداتی برای خرید کتاب از ناشران اندیشیده شود. اگر شرایطی ایجاد شود که نمایشگاه کتاب باز هم به تعویق بیفتد، در معاونت امور فرهنگی از ناشران و کتابفروشان حمایت می‌شود چون همواره این دو قشر بیشترین ضربه را می‌بینند.

مدیرعامل خانه کتاب، همچنین درباره برگزاری عیدانه کتاب در فضای مجازی گفت: هدف اصلی این طرح باز شدن پای مردم به کتابفروشی هاست؛ مردم باید در این پاتوق های فرهنگی حضور یابد و ما قصد نداریم از این هدف دور شویم.

حسینی‌پور در پایان گفت: در هفته گذشته در حال هماهنگی با شرکت پست بودیم تا کتاب‌فروشان و ناشرانی که به‌صورت اینترنتی اقدام به فروش می‌کنند، محصولات خود را با تخفیفاتی به درب منازل مردم ارسال کنند و قصد ما در اصل حمایت از کتابفروشی هاست.