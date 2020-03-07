علیرضا بهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهمترین اقدام برای پیشگیری از ابتلاء و شیوع ویروس کرونا پرهیز از حضور در اجتماعات است.
وی ادامه داد: بیشترین تاکید علاوه بر رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، قطع زنجیره ارتباط مردم با هم است و مردم باید از تجمعات و خروج بیمورد از منزل اجتناب کنند.
رئیس بیمارستان علیمرادیان نهاوند با بیان اینکه رعایت بهداشت فردی در منازل اقدام بسیار مؤثری در راستای جلوگیری از ابتلاء به ویروس کرونا است، گفت: مردم اطمینان خاطر داشته باشند که تمام امکانات و تجهیزات بیمارستان آیتالله علیمرادیان نهاوند در حال خدمت به آنها است و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، در خصوص ارتباطگیری بیماران مشکوک و مبتلا به کرونا در بیمارستان علیمرادیان نهاوند گفت: افراد بیمار که مشکوک هستند و وارد بیمارستان میشوند، در تماس با سایر بیماران قرار نمیگیرند و یک مسیر خاص برای بستری آنها در نظر گرفته شده است.
بهزادی با بیان اینکه مواردی که در بیمارستان علیمرادیان نهاوند بستری هستند حال عمومی خوبی دارند، گفت: در این خصوص افرادی نیز از بیمارستان ترخیص شده و کماکان نیز توسط تیمهای بهداشتی رصد و ردیابی میشوند تا بهصورت کامل بهبود پیدا کنند.
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