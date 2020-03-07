کشف بیش از ۱۰۶ هزار قلم لوازم بهداشتی احتکار شده در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جعفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: با توجه به انتشار سریع ویروس کرونا در کشور و روند افزایشی شیوع این بیماری خطرناک و نیاز حیاتی عموم مردم به اقلام بهداشتی ومواد شوینده، پلیس امنیت عمومی استان با هدف برخورد جدی وقاطعانه با محتکرین اقلام بهداشتی، طرح نظارتی وکنترل صنوف و انبارها را با جدید دردستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی استان با تشدید اجرای طرح‌های نظارتی و کنترلی صنوف وبازدید های شبانه روزی از صنوف ۴ انبار احتکار کالای بهداشتی را در شهر بندرعباس شناسایی و در بازرسی از این انبارها، تعداد ۷ هزار و ۲۲۹ عدد ژل ومحلول ضد عفونی کننده، ۵۰۰ عدد ماسک و ۹۹ هزار عدد دستکش لاتکس بهداشتی احتکار شده کشف وضبط کردند.

این مقام انتظامی استان اظهار کرد: در این طرح تعداد ۳۳۶ واحد صنفی بصورت میدانی و تخصصی بازدید و از تعداد ۴۵ واحد صنفی تعهدات لازم اخذ و تعداد ۳و احد صنفی متخلف بدلیل احتکار اقلام بهداشتی پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری ودراین رابطه تعداد ۵ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گفته فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش کالای احتکار شده ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.

دستگیری ۴۱۹ معتاد و قاچاقچی با کشف بیش از یک تن مواد مخدر در هرمزگان

سردار جعفری همچنین در ادامه با اعلام دستگیری معتادان در سطح شهر بندرعباس گفت: مأموران انتظامی استان هرمزگان در راستای مقابله با قاچاق موادمخدر و برخورد با سوداگران مرگ، با اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل بر محورهای مواصلاتی فرعی و اصلی استان در هفته گذشته موفق شدند با اجرای ۴۰ مرحله طرح پاکسازی نقاطی آلوده، ۶ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل موادمخدر توقیف و ۴۰۷ معتاد متجاهر و ۱۲ قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر را دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت، ۱ تن و ۱۵۵ کیلو انواع موادمخدر کشف شده، افزود: این مقدار مواد کشف شده شامل ۸۲۷ کیلو تریاک، ۳۲۸ کیلو و ۳۵۲ گرم حشیش، ۷۱ گرم هروئین و ۳ کیلو سایر مواد است که با تلاش شبانه روزی پلیس مبارزه با تلاش مأموران انتظامی میناب و حاجی آباد کشف و ضبط شده است.

سردار جعفری اظها داشت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی هرمزگان هدف پلیس از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی را افزایش امنیت، آسایش و آرامش شهروندان بر شمرد و تصریح کرد: پلیس با توان عملیاتی بالا اجازه نخواهد داد هنجارشکنان و موادفروشان جوانان این مرز و بوم را آلوده کنند و از مردم درخواست می‌شود هرگونه موارد هنجارشکنی را به وسیله شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.