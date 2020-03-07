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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۴۹

فرمانده انتظامی هرمزگان اعلام کرد:

کشف بیش از ۱۰۶ هزار قلم لوازم بهداشتی احتکار شده در بندرعباس

کشف بیش از ۱۰۶ هزار قلم لوازم بهداشتی احتکار شده در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف ۱۰۶ هزارو ۷۲۹ عدد اقلام بهداشتی احتکار شده در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جعفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: با توجه به انتشار سریع ویروس کرونا در کشور و روند افزایشی شیوع این بیماری خطرناک و نیاز حیاتی عموم مردم به اقلام بهداشتی ومواد شوینده، پلیس امنیت عمومی استان با هدف برخورد جدی وقاطعانه با محتکرین اقلام بهداشتی، طرح نظارتی وکنترل صنوف و انبارها را با جدید دردستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی استان با تشدید اجرای طرح‌های نظارتی و کنترلی صنوف وبازدید های شبانه روزی از صنوف ۴ انبار احتکار کالای بهداشتی را در شهر بندرعباس شناسایی و در بازرسی از این انبارها، تعداد ۷ هزار و ۲۲۹ عدد ژل ومحلول ضد عفونی کننده، ۵۰۰ عدد ماسک و ۹۹ هزار عدد دستکش لاتکس بهداشتی احتکار شده کشف وضبط کردند.

این مقام انتظامی استان اظهار کرد: در این طرح تعداد ۳۳۶ واحد صنفی بصورت میدانی و تخصصی بازدید و از تعداد ۴۵ واحد صنفی تعهدات لازم اخذ و تعداد ۳و احد صنفی متخلف بدلیل احتکار اقلام بهداشتی پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری ودراین رابطه تعداد ۵ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گفته فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش کالای احتکار شده ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.

دستگیری ۴۱۹ معتاد و قاچاقچی با کشف بیش از یک تن مواد مخدر در هرمزگان

سردار جعفری همچنین در ادامه با اعلام دستگیری معتادان در سطح شهر بندرعباس گفت: مأموران انتظامی استان هرمزگان در راستای مقابله با قاچاق موادمخدر و برخورد با سوداگران مرگ، با اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل بر محورهای مواصلاتی فرعی و اصلی استان در هفته گذشته موفق شدند با اجرای ۴۰ مرحله طرح پاکسازی نقاطی آلوده، ۶ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل موادمخدر توقیف و ۴۰۷ معتاد متجاهر و ۱۲ قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر را دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت، ۱ تن و ۱۵۵ کیلو انواع موادمخدر کشف شده، افزود: این مقدار مواد کشف شده شامل ۸۲۷ کیلو تریاک، ۳۲۸ کیلو و ۳۵۲ گرم حشیش، ۷۱ گرم هروئین و ۳ کیلو سایر مواد است که با تلاش شبانه روزی پلیس مبارزه با تلاش مأموران انتظامی میناب و حاجی آباد کشف و ضبط شده است.

سردار جعفری اظها داشت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی هرمزگان هدف پلیس از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی را افزایش امنیت، آسایش و آرامش شهروندان بر شمرد و تصریح کرد: پلیس با توان عملیاتی بالا اجازه نخواهد داد هنجارشکنان و موادفروشان جوانان این مرز و بوم را آلوده کنند و از مردم درخواست می‌شود هرگونه موارد هنجارشکنی را به وسیله شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4872302

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