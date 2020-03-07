ضرورت اقدامات پیشگیرانه از شیوع کرونا در واحدهای کارگری مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا اظهار داشت: در راستای اجرای ماده ۱۴۷ قانون کار با هدف حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار و خانواده‌های آنان و سالم سازی محیط‌های کاری، ضرورت دارد اقدامات پیشگیرانه در واحدهای کارگری جهت توجه به سلامت کارگران و کارفرمایان با هدف جلوگیری از انتشار گسترده ویروس کرونا صورت گیرد.



وی افزود: این اداره کل نیز در راستای حفظ سلامت کارکنان خود و جامعه هدف طی مکاتبه انجام شده با واحدهای اجرایی، حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری بگیران بیمه بیکاری که در ادارات اجرایی صورت می‌گرفت متوقف و مقرر شد تا پایان سال به صورت سنتی (امضا) و با حداقل زمان در نظر گرفته شده صورت گیرد.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: کلیه جلسات مجامع اهم از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز تا بیستم فروردین متوقف شد، همچنین تشکیل جلسات رسیدگی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف از روز شنبه ۱۰ اسفتدماه امسال متوقف شد که در صورت بهبود وضع موجود شرایط متعاقباً اعلام می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: از تاریخ ۱۰ اسفند ۹۸ با هماهنگی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، دستورالعملی برای نحوه انجام بازرسی کار و بهداشت ویژه شرایط موجود و هرگونه تغییر ساعات کار کارگران اعلام شد.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: در راستای تأمین وسایل حفاظت فردی مناسب برای بازرسان کار و تشدید نظارت بر کارگاه‌های استان، ترتیبی اتخاذ شد تا وسایل حفاظت فردی از قبیل دستکش، ماسک، مواد ضدعفونی کننده مورد نیاز کارگران و همچنین ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به کارفرمایان ابلاغ شد و در صورت اشاعه ویروس در سطح استان و لزوم کاهش ساعات کار کارگران در محیط کار و یا احساس ضرورت تغییر در زمان شیفت کاری آنان به عنوان اقدام پیشگیرانه و کاهش مواجهه کارگران، با هماهنگی کمیسیون کارگری و شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی، و در مرحله اول با توافق کارگر و کارفرما و در مرحله بعد با تصویب شورای تأمین استان اقدامات لازم انجام شود.

وی با اشاره به اینکه با هدف حفظ سلامت جامعه کار و تولید و پیشگیری از ویروس کرونا، همه واحدهای تولیدی این استان به طور مرتب ضدعفونی و گندزدایی می‌شوند، گفت: ضدعفونی، گندزدایی و بررسی سلامت کارگران واحدهای تولیدی استان هم‌اکنون در حال اجرا است.



اصغری در پایان گفت: انتظار می‌رود کارفرمایان با اطلاع رسانی‌های سودمند به ارتقای سطح آگاهی کارگران در زمینه مراقبت‌های بهداشتی و نحوه جلوگیری از آلوده شدن و انتشار ویروس کرونا را به بهترین نحو به انجام رسانند.