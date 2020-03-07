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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۳۴

مدیرکل تعاون مازندران عنوان کرد:

ضرورت اقدامات پیشگیرانه از شیوع کرونا در واحدهای کارگری مازندران

ضرورت اقدامات پیشگیرانه از شیوع کرونا در واحدهای کارگری مازندران

ساری - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا در واحدهای کارگری استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا اظهار داشت: در راستای اجرای ماده ۱۴۷ قانون کار با هدف حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار و خانواده‌های آنان و سالم سازی محیط‌های کاری، ضرورت دارد اقدامات پیشگیرانه در واحدهای کارگری جهت توجه به سلامت کارگران و کارفرمایان با هدف جلوگیری از انتشار گسترده ویروس کرونا صورت گیرد.

وی افزود: این اداره کل نیز در راستای حفظ سلامت کارکنان خود و جامعه هدف طی مکاتبه انجام شده با واحدهای اجرایی، حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری بگیران بیمه بیکاری که در ادارات اجرایی صورت می‌گرفت متوقف و مقرر شد تا پایان سال به صورت سنتی (امضا) و با حداقل زمان در نظر گرفته شده صورت گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: کلیه جلسات مجامع اهم از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز تا بیستم فروردین متوقف شد، همچنین تشکیل جلسات رسیدگی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف از روز شنبه ۱۰ اسفتدماه امسال متوقف شد که در صورت بهبود وضع موجود شرایط متعاقباً اعلام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از تاریخ ۱۰ اسفند ۹۸ با هماهنگی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، دستورالعملی برای نحوه انجام بازرسی کار و بهداشت ویژه شرایط موجود و هرگونه تغییر ساعات کار کارگران اعلام شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: در راستای تأمین وسایل حفاظت فردی مناسب برای بازرسان کار و تشدید نظارت بر کارگاه‌های استان، ترتیبی اتخاذ شد تا وسایل حفاظت فردی از قبیل دستکش، ماسک، مواد ضدعفونی کننده مورد نیاز کارگران و همچنین ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به کارفرمایان ابلاغ شد و در صورت اشاعه ویروس در سطح استان و لزوم کاهش ساعات کار کارگران در محیط کار و یا احساس ضرورت تغییر در زمان شیفت کاری آنان به عنوان اقدام پیشگیرانه و کاهش مواجهه کارگران، با هماهنگی کمیسیون کارگری و شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی، و در مرحله اول با توافق کارگر و کارفرما و در مرحله بعد با تصویب شورای تأمین استان اقدامات لازم انجام شود.

وی با اشاره به اینکه با هدف حفظ سلامت جامعه کار و تولید و پیشگیری از ویروس کرونا، همه واحدهای تولیدی این استان به طور مرتب ضدعفونی و گندزدایی می‌شوند، گفت: ضدعفونی، گندزدایی و بررسی سلامت کارگران واحدهای تولیدی استان هم‌اکنون در حال اجرا است.

اصغری در پایان گفت: انتظار می‌رود کارفرمایان با اطلاع رسانی‌های سودمند به ارتقای سطح آگاهی کارگران در زمینه مراقبت‌های بهداشتی و نحوه جلوگیری از آلوده شدن و انتشار ویروس کرونا را به بهترین نحو به انجام رسانند.

کد مطلب 4872360

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