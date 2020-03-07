صدور پروانه فعالیت ۱۴ واحد تولیدی در حوزه جهاد کشاورزی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد ظهر شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در جهاد کشاورزی سمنان با اشاره به صدور ۱۴ پروانه بهره‌برداری صنایع بخش کشاورزی در سال جاری، بیان کرد: مجموع ظرفیت تولید این واحدها صنایع تبدیلی بخش کشاورزی بیش از ۶۳ هزار و ۴۲۵ تن محاسبه شده است که می‌تواند نقش خوبی در ارتقای تولید تبدیلی ایفا کند.

وی درباره سرمایه ثابت راه‌اندازی این واحدهای تولیدی، توضیح داد: ۶۶۶ میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال هزینه اولیه و سرمایه گذاری واحدهای تولیدی حوزه صنایع تبدیلی استان سمنان بوده که بخشی از آن از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سمنان، با بیان اینکه واحدهای مذکور ۲۹۱ شغل هم در استان ایجاد می‌کنند، ابراز کرد: پیشرفت فیزیکی اغلب واحدهای تولیدی در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی به طور میانگین ۹۶ درصد است.

میرعماد ضمن بیان اینکه این واحدهای تولیدی در شهرستان‌های شاهرود، گرمسار، مهدی‌شهر، دامغان و میامی مستقر هستند، گفت: این شرکت‌ها فعالیت‌هایی شامل تولید انواع روغن خام گیاهی، انواع دانه میوه و خشکبار آجیلی فراوری‌شده و پودر پوست آن، چیپس میوه، انواع میوه خشک، سبزی و صیفی‌جات خشک، انواع خوراک دام، طیور و آبزیان، بسته‌بندی تخم‌مرغ، پودر ماهی قابل‌مصرف برای خوراک دام و طیور و بزیان و …را انجام می‌دهند.