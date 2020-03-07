به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در صنایع هواپیماسازی وزارت دفاع (صها) و در جمع مدیران ارشد این صنعت، گفت: تمام تلاش دشمن بر آن است تا با زمینگیر کردن صنایع خرد و کلان کشور، زندگی عادی مردم را با مشکل و مانع مواجه سازد و مجموعهی کل کشور را ناکارآمد و ناتوان نشان دهند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر دو مولفه اساسی و راهبردی (اقصاد مقاومتی) و (قوی شدن) تأکید نمودهاند و آنرا به عنوان راهکارهای پیشرفت ملت ایران بسیار حائز اهمیت دانستهاند، افزود: تحریم شکنی برای کشور و نیروهای مسلح از شاخصههای (قوی شدن) به حساب میآید.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از مدیران ارشد صنایع هواپیماسازی وزارت دفاع خواست تا با برنامه ریزی هوشمندانه و دقیق، گامهای بلندی را متناسب با نیازهای روز کشور و در جهت ارتقاء شاخصهای ملی، منطقهای و بین المللی بردارند.
امیر حاتمی برنامههای پیش رو و آیندهی این صنعت در امیدآفرینی، توسعه مبتنی بر ارائه خدمات متنوع، پیشرفته و بدون وقفه به نیروهای مسلح که در خط مقدم دفاع از حدود و ثغور ایران اسلامی هستند را حائز اهمیت دانست و آنرا جلوهای بارز و افتخار آفرین برای این کشور برشمرد.
وی تصریح کرد: تحریمهای همه جانبه علیه صنعت دفاعی، میتواند به عنوان یک فرصت طلایی برای شناسایی و دست یابی به ظرفیتهای علمی و دانش داخلی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر دفاع در پایان با تقدیر از تلاشهای مخلصانه متخصصین صنایع هواپیماسازی ایران (صها)، راه اندازی خطوط باز آماده سازی (اورهال) و تولید قطعات بومی مورد نیاز هواپیماها را اقدامی جهادی و در جهت مقابله جدی با تحریمهای نظام سلطه دانست و تصریح کرد: انجام مأموریتهای خطیر (صها)، نقش مؤثری در ارتقاء آمادگی و توان رزمی نیروی هوایی و نیروهای مسلح داشته و بسیار ارزشمند است.
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