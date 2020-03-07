۶۰۰ کیلوگرم مخدر شیشه در شهرستان اشتهارد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوروزی از کشف محموله شیشه در این شهرستان خبر داد و گفت: پس از دریافت گزارشی در خصوص تردد وسیله نقلیه حامل محموله بزرگ مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه در این شهرستان، دستورات قضائی به پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب و نیروی انتظامی استان البرز برای توقیف و بازداشت عوامل صادر شد.

وی افزود: در گزارش دریافتی عنوان شده بود که مواد مخدر در یک دستگاه تریلی جاسازی شده که بدین منظور عوامل انتظامی وارد عمل شده و اقدام به توقف این وسیله نقلیه در شهر رحمانیه کردند و پس از بررسی، محموله جاسازی شده در مخزن سوخت کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد میزان اقلام کشف شده را مجموعاً ۵۷۲ کیلوگرم ماده مخدر صنعتی از نوع شیشه عنوان کرد و گفت: از مخزن سوخت این تریلی مقدار ۳۰ گالن مایع ماده مخدر شیشه به وزن ۵۰۹ کیلوگرم و هفت بسته ماده مخدر شیشه مرطوب به وزن ۶۳ کیلوگرم کشف و ضبط شده است.