اعلام زمان و مکان مراسم تدفین پیکر فاطمه رهبر/ پیام تسلیت سیاسیون

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت «فاطمه رهبر» عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم تعدادی از مسئولان و شخصیت های سیاسی با صدور پیام های جداگانه درگذشت او را تسلیت گفتند.

«فاطمه رهبر» متعهد و در مسیر ولایت بود

محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین طی پیامی درگذشت فاطمه رهبر را تسلیت و تصریح کرد: «خبر درگذشت بانوی مومنه و متعهد مرحومه مغفور خانم فاطمه رهبر باعث تالم و تاثر فراوان شد. اینجانب که سالیانی در مجلس شورای اسلامی و جبهه پیروان خط امام و رهبری با ایشان همکاری داشتم، مرحومه را فردی خدمتگزار، متعهد، پرتلاش و همواره در مسیر ولایت شناختم. قطعا ضایعه درگذشت این بانوی مکرمه برای همه دلسوزان انقلاب و نظام تاسف آور است.»

مردم خدمات ارزشمند«فاطمه رهبر» را به یاد خواهند داشت

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم و رئیس خانه احزاب با صدور پیامی درگذشت عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی را تسلیت گفت و تاکید کرد: مردم ایران خدمات ارزشمند آن مرحومه را در دوران نمایندگی مجلس در ادوار مختلف را بالاخص در تصویب طرح‌هایی همچون افزایش مدت مرخصی مادران،اعطا مرخصی به پدران،قانون مبارزه با قاچاق انسان،کاهش ساعت کاری مادران،پرداخت مستمری مادر به فرزند و بسیاری دیگر از طرح‌ها همواره به یاد خواهند داشت.

متن پیام او بدین شرح است:

در گذشت بانوی مومنه،خدمتگذار محرومان،سرکار خانم‌فاطمه رهبر را به پیشگاه رهبر معظم انقلاب،ملت شریف ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنیم.

مردم ایران خدمات ارزشمند آن مرحومه را در دوران نمایندگی مجلس در ادوار مختلف را بالاخص در تصویب طرح‌هایی همچون افزایش مدت مرخصی مادران،اعطا مرخصی به پدران،قانون مبارزه با قاچاق انسان،کاهش ساعت کاری مادران،پرداخت مستمری مادر به فرزند و بسیاری دیگر از طرح‌ها همواره به یاد خواهند داشت و انشاءالله که این قبیل زحمات ایشان توشه روز قیامتشان خواهد شد.

خانه احزاب ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره خدمات و زحمات ایشان که در راه انقلاب و مردم فداکار ایران بود،بار دیگر این مصیبت را به خانواده ایشان و همراهان او در حزب موتلفه اسلامی و مردم عزیز تهران که به تازگی ایشان را انتخاب کرده بودند، تسلیت عرض کرده و برای روح آن تازه گذشته علو درجات را از خداوند منان خواستاریم.

پیام تسلیت حدادعادل درپی درگذشت فاطمه رهبر

غلامعلی حداعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی درگذشت منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم را تسلیت گفت.

متن پیام او بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر درگذشت بانوی ارجمند شادروان خانم فاطمه رهبر را با تاسف و بهت و ناباوری دریافت کردم.

در سال ۱۳۸۲ در انتخابات دوره هفتم مجلس با ایشان آشنا شدم و در دوره های هفتم و هشتم و نهم توفیق همکاری با وی را در مجلس داشتم وشاهدتلاش مخلصانه او در دفاع از اسلام و انقلاب و خدمت به مردم بودم. در انتخابات مجلس یازدهم نیز خانم رهبر در سال ۹۸ عضو فعال شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و شورای زنان این ائتلاف بودند و رای مردم تهران را برای ورود به مجلس در دوم اسفند نود و هشت کسب کردند.

امید بسیار بود که خانم رهبر با تجربه سه دوره قانونگذاری بتوانند در کنار سایر نمایندگان بویژه خانم های نماینده نقش مهم و موثری در مجلس یازدهم ایفا کنند. اکنون باید با دریغ و اندوه بسیار از فقدان تلخ و تاثرانگیزشان سخن بگوییم و شاهد جای خالی ایشان در مجلس آینده باشیم.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی درگذشت این بانوی فرهیخته و متعهد و مومنه را به همسر ارجمند و خانواده محترمشان و نیز به عموم نمایندگان مجلس یازدهم و خصوصا نمایندگان تهران و اعضای حزب موتلفه اسلامی و شورای مرکزی و دبیر کل محترم آن حزب تسلیت می گویم و برای آن مرحومه در جوار حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا(س) علو درجات و رحمت وقفرت مسئلت می کنم.

فتاح درگذشت فاطمه رهبر را تسلیت گفت

رئیس بنیاد مستضعفان در پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت فاطمه رهبر آورده است: درگذشت ناگهانی خواهر انقلابی، مومنه، متعهد، اخلاق مدار و دارای سوابق ارزشمند در عرصه خدمت صادقانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی، مرحومه سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر را خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، حزب موتلفه اسلامی، کارکنان، مدیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان صدا و سیما، همسر محترم، فرزندان و همه بازماندگان صمیمانه تسلیت عرض می کنم.

وی از درگاه ایزد منان برای روح آن مرحومه غفران و جنت الهی و حشر با حضرت زهرای مرضیه (س) و برای بازماندگان، دوستان و همکاران صبر و اجر طلب کرد.

درگذشت «فاطمه رهبر» برای جامعه بانوان انقلابی بسیار سنگین خواهد بود

شورای بانوان ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ضمن تسلیت درگذشت فاطمه رهبر خاطرنشان کرد که فقدان این بانوی مؤمن و متخصص برای جامعه بانوان انقلابی بسیار سنگین خواهد بود.

متن پیام تسلیت شورای بانوان ائتلاف نیروهای انقلاب بدین شرح است:

خبر درگذشت سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر در اثر ابتلا به بیماری کرونا، خبر تلخ و ناگواری است. ایشان از بانوان خدوم، انقلابی، ولایت‌مدار و متعهد جمهوری اسلامی بودند که در هر کسوت و مسئولیتی که حضور داشتند خدمت قابل توجه و گرانقدری ارائه دادند.

خانم رهبر در طی حضور در سه دوره مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های مؤثری در حوزه زنان رقم زدند که تصویب قانون حمایت خانواده، اصلاح قانون مجازات اسلامی، ارائه تسهیلات شغلی به بانوان و افزایش مرخصی زایمان، بیمه زنان خانه‌دار با اولویت زنان سرپرست خانوار، ارائه طرح برای مرکز فراقوه‌ای زنان، حمایت از مشاغل خانگی و ارزش اقتصادی کار خانگی زنان بخشی از این فعالیت‌هایی که برای اعتلای خانواده و ارتقای وضیعیت زنان با پیگیری ایشان صورت گرفت.

همچنین در مدت مدیریت ایشان در کمیته امداد خمینی(ره) در جایگاه معاونت حمایت و سلامت خانواده خدمات شایسته‌ای به مددجویان محترم ارائه شد. به‌روزرسانی خدمات جهیزیه در کمیته امداد و رسیدگی به زنان سرپرست خانوار از نمونه تلاش‌های این بانوی پرمهر و تلاشگر بود.

ایشان در دوران فعالیت سیاسی خود به تلاش، صداقت و تعهد شهرت داشتند و متانت و تواضع از شاخصه‌های بارز ایشان در فعالیت‌های سیاسی و تشکیلاتی به حساب می‌آمد.

در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نیز حسب شایستگی در لیست وحدت وارد شدند و توانستند با کسب رأی بالا از مردم شریف حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر منتخب حضور در مجلس شورای اسلامی شوند که این نشان از سابقه خدمتگزاری ایشان دارد.

فقدان این بانوی مؤمن و متخصص برای جامعه بانوان انقلابی بسیار سنگین خواهد بود و دعا می‌کنیم که ایشان با حضرت زهرا(س) محشور شوند و رحمت و غفران الهی را برای ایشان مسئلت داریم. در آخر این ضایعه را به مردم شریف ایران، جامعه بانوان، خانواده محترم ایشان و همه خدمتگزاران جمهوری اسلامی ایران تسلیت عرض می‌کنیم.

پیام تسلیت رئیس فراکسیون امید

محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید نیز با صدور پیامی درگذشت منتخب مردم در مجلس یازدهم و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی را به خانواده او تسلیت گفت.

در پیام او آمده است: «درگذشت بانوی بزرگوار، سرکار خانم فاطمه رهبر موجب تاثر و تالم شد. این ماتم را به خانواده محترم ایشان و بستگان داغدار و اعضای محترم حزب موتلفه اسلامی تسلیت عرض می کنم. برای آن مرحومه از خداوند متعال علو درجات و حشر با حضرت زینب (س) و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی مسالت دارم.

زمان و مکان مراسم تدفین پیکر مرحومه «فاطمه رهبر»

مراسم تدفین پیکر مرحومه خانم فاطمه رهبر عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی روز یکشنبه(فردا) ساعت ۱۰ صبح در قطعه۲۱ بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

فاطمه رهبر عمر خود را در خط ولایت و خدمت به محرومان گذراند

حزب موتلفه اسلامی در پی درگذشت مرحومه فاطمه رهبر عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

سرکار خانم فاطمه رهبر منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم عمر پُر برکت خودش را در خط ولایت، و پاسداری از ارزشهای اسلامی و خدمت به ملت و محرومان و نظام مقدس اسلامی گذراند. این بانوی وارسته که سه دوره نمایندگی مجالس شورای اسلامی را در گذشته همراه معاونت کمیته امداد امام خمینی (ره) و خدمت درصداوسیما با عفاف و حجاب برتر را در کارنامه خود دارد، نمونه ای از زنان فاطمی و زینبی، ایران اسلامی است.

حزب موتلفه اسلامی این ضایعه را به محضر ولی امر مسلمین، ملت بزرگ ایران به ویژه مردم تهران و جامعه بانوان و اعضای حزب موتلفه اسلامی در سراسر کشور تسلیت گفته برای او علودرجات و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارد و اطمینان دارد که راه این بانوی مجاهد و فداکار را همراهان او ادامه خواهند داد.

فعالیت‌های ارزنده «فاطمه رهبر» از او چهره‌ای تاثیرگذار ساخته بود

محمدباقر قالیباف منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی طی پیامی درگذشت فاطمه رهبر منتخب مردم تهران را تسلیت گفت.

متن پیام او به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر، نماینده منتخب مردم شریف تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که پیش از این نیز سه دوره وکالت مردم تهران را بر عهده داشتند، موجب تأسف و تأثر گردید.

فعالیت‌های ارزنده ایشان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و محرومیت‌زدایی به ویژه در ایام نمایندگی مجلس شورای اسلامی، از ایشان چهره‌ای تاثیرگذار ساخته بود که همواره مجدّانه در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران می کوشید.

اینجانب ضایعه درگذشت خانم دکتر رهبر را به مردم شریف حوزۀ انتخابیۀ تهران، خانواده گرامی، معزز و انقلابی ایشان و دوستان و همکاران او به ویژه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی تسلیت گفته و از درگاه حیّ متعال، برای ایشان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر آرزو می کنم.

پیام تسلیت «ولایتی» و «میرسلیم»

علی اکبر ولایتی رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد در پیام خود آورده است: خبر درگذشت خانم فاطمه رهبر منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را که از بانوان متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند موجب تاثر و تاسف فراوان گردید. اینجانب ضمن تسلیت به خانواده محترم، از خداوند متعال علو درجات و رحمت الهی برای آن مرحومه و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت می نمایم.

همچنین سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و منتخب مردم تهران نیز با صدور پیامی درگذشت «فاطمه رهبر» را تسلیت گفت.

متن پیام او بدین شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

«درگذشت مجاهد راه حق و عدالت و غمخوار نستوه محرومان، همسنگر انقلابیمان، سرکار خانم فاطمه رهبر را به مقام معظم رهبری و نمایندگان منتخب مجلس و مردم شریف تهران تسلیت عرض می کنم.»

پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت فاطمه رهبر

علی لاریجانی نیز با صدور پیامی درگذشت فاطمه رهبر منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت بانوی گرانقدر، سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر، منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی موجب تاسف و تاثر گردید.

ایشان از بانوان خدوم، با همت و متعهد به انقلاب و نظام اسلامی بودند که همواره در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، حضوری مسئولانه و اقداماتی ارزنده داشتند. در ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس خدمات شایسته ای به کشور عرضه داشتند و توانستند در انتخابات دوم اسفند به عنوان منتخب مردم به مجلس شورای اسلامی راه یابند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به مردم‌ بزرگوار بویژه بانوان ارجمند، خانواده معزز و سایر وابستگان محترم، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه و تعالی درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌کنم.

*موسی تیزرو*