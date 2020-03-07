توصیه های آیت الله مدرسی برای غنیمت شمردن ماه رجب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدتقی مدرسی از مراجع تقلید کربلای معلی با صدور بیانیه‌ای ملت عراق را به غنیمت شمردن فرصت ماه رجب برای تضرع به درگاه الهی برای حفظ خودشان و عراق از فتنه خارجی و داخلی دعوت کرد.

وی بیان کرد: در این مرحله بحرانی و پیچیده که فتنه‌های زیادی ما را احاطه کرده، باید تمسک و تضرع ما به درگاه خداوند متعال بیشتر شود تا ما را از هر بدی دور نگه دارد.



این استاد در بخش دیگری از این بیانیه از حکومت عراق خواست اقدامات لازم را برای مقابله با ویروس کرونا که امروز زندگی میلیون‌ها انسان را در سرتاسر زمین تهدید می‌کند، انجام دهد.



این مجتهد عراقی، ملت عراق را به همکاری با طرف‌های رسمی به‌ویژه کارکنان اداره و مراکز بهداشتی، گوش سپردن به توصیه‌های آنان، توجه به پاکیزگی و پیشگیری، دوری از لمس کردن و بوسیدن و حضور در اجتماعات بزرگ که موجب شیوع ویروس می‌شود، دعوت کرد و بر همکاری با مبتلایان به این بیماری و دعا برای شفای عاجل آنان و فراهم آوردن تمامی وسایلی که در جلوگیری از این بیماری یا درمان یافتن مفید است، تأکید کرد.



آیت‌الله مدرسی اظهار کرد: ملت عراق در شرایط اضطراری همبستگی دارند، همچنان که در ایام اربعین حسینی این همبستگی را دارا بودند و در در دوران مبارزه با تروریست‌ها با نیروهای مسلح همکاری داشتند.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد که ملت عراق در مقابله با این ویروس که دشمن ملت به‌شمار می‌رود، همانند مناسبت‌های دیگر همکاری داشته باشند.