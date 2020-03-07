  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۴۴

امیر حیدری:

امروز پزشکان و کادر درمانی سربازان خط مقدم هستند

امروز پزشکان و کادر درمانی سربازان خط مقدم هستند

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه شرایط امروز کادر درمانی همانند دوران دفاع مقدس است، گفت: امروز شما پزشکان، پرستاران و کادر درمانی سربازان خط مقدم هستید.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری روز شنبه در بازدید از بیمارستان هاجر، روند درمان بیماران کرونایی بستری در این بیمارستان را بررسی کرد.

وی ضمن خدا قوت به پزشکان و کادر درمانی این بیمارستان، گفت: شما فرماندهان قرارگاه‌ها، لشکرها و تیپ‌هایی هستید که در مقابله با این ویروس منحوس به مبارزه مشغول هستید و سربازان خط مقدم بشمار می روید.

فرمانده نیروی زمینی ارتش اظهار داشت: امروز شما با آگاهی و علم به اینکه خطر مقابله با این ویروس چه اندازه است، شبانه روز برای سلامی مردم تلاش می‌کنید و این یک کار جهادی ماندگار است.

امیر حیدری یادآور شد: کار شما بسیار ارزشمند است و خدا را شکر رضایتمندی را در چشمان بیماران می‌توان به وضوح مشاهده کرد و این کار خالصانه انشاالله در محضر خداوند منان بی اجر و مزد نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: شرایط امروز کادر درمانی همانند دوران دفاع مقدس است و مبارزه و مقابله با ویروس کرونا همت و تلاش جهادی می‌خواهد که شما دارید، پس در این میدان مبارزه باید دست به دست هم بدهیم تا شعار «ما ویروس کرونا را شکست می‌دهیم» تحقق پیدا کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ضمن تشکر و قدردانی از تمامی کادر درمانی بیمارستان هاجر ارتش، گفت: کار شما حساس و خطیر است و به همه شما افتخار می‌کنم انشاالله که در این ماموریت همه ما سربلند باشیم.

کد مطلب 4872512
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها