به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدیر عملیات تپسی با اشاره به بسیج همه امکانات این شرکت در جهت رعایت اصول بهداشتی و کاهش دغدغه شهروندان برای انجام سفرهای ضروری‌شان در شهر گفت: با توجه به اهمیت تلاش همگانی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ما نیز در تپسی تلاش کرده‌ایم تا با توزیع اقلام بهداشتی، ارائه نکات آموزشی و بهداشتی به سفیران تپسی، راه‌اندازی خط ویژه تماس سفیران با کارشناسان برای پاسخ به سوالات بهداشتی آنها، سفرهای امن‌تری در شرایط فعلی فراهم کنیم.

هومن دمیرچی با تقدیر از همکاری و حمایت مسئولانه شرکت اکتیو در تأمین ژل ضدعفونی برای سفیران تپسی خاطرنشان کرد: با کمک این شرکت، بسته‌ای از اقلام بهداشتی شامل ژل ضد عفونی، دستکش و پروتکل بهداشتی راننده / مسافر برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تهیه شده است که از دوشنبه بین سفیران تپسی در تهران توزیع می‌شود. همچنین تلاش می‌کنیم تا در سایر شهرها نیز اقدام مشابهی انجام دهیم.

او یکی دیگر از اقدامات تپسی را راه‌اندازی خط ویژه تماس با کارشناسان برای سفیران عنوان کرد و گفت: تمامی سفیران تپسی می‌توانند در صورت نیاز به مشاوره بهداشتی، با شماره همراه فعالشان در تپسی، از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر با شماره ۴۱۶۳۰۶۳۰ تماس بگیرند و از این طریق به کارشناسان ارتباط داده شوند و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.

دمیرچی تاکید کرد: با راه‌اندازی این خط تماس، سفیران تپسی هم می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را برای رعایت بهداشت فردی و نکات بهداشتی نظافت خودرو دریافت کنند.

دمیرچی ادامه داد: به محض شیوع بیماری کرونا در کشور، اقدامات اطلاع‌رسانی و آموزشی به سفیران و مسافران تپسی از کانال‌های مختلف اطلاع‌رسانی از جمله پیامک، پیام‌های داخل اپلیکیشن و شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است. علاوه بر این، ظرفیت ویژه‌ای برای انجام غیر حضوری تمامی خدمات تپسی به سفیران فراهم شده تا سفیران بتوانند بدون مراجعه حضوری، از طریق شماره تماس پشتیبانی تپسی کارهای خود را انجام دهند.

به گفته معاون عملیات تپسی، در دو هفته گذشته با توجه به توصیه مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر کاهش تردد در شهرها و ماندن در خانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه، میزان سفرهای شهری و در نتیجه سفر با تاکسی‌های اینترنتی کاهش یافته است.

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