به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاعرسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی، سید عبدالمجید نژاد صفوی اظهار داشت: ثبتنام مرحله دوم ثبتنام طرح اقدام ملی مسکن در استان از روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه در شهرهای بجنورد، اسفراین، صفیآباد، سنخواست، شوقان، جاجرم، تیتکانلو، ایور، گرمه، درق به مدت دو روز آغاز شد.
وی تصریح کرد: متقاضیان ثبتنام مرحله دوم طرح اقدام ملی در شهرهای دارای ظرفیت ثبتنام در استان میتوانند از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۹ اسفند تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۲۰ اسفند با مراجعه به سامانه ثبتنام طرح اقدام ملی مسکن (به آدرس tem.mrud.ir) نسبت به ثبتنام در این طرح اقدام کنند.
نژاد صفوی اظهار کرد: پس از اتمام زمان ثبتنام و پایان پالایش متقاضیان بر اساس شرایط استفاده از طرح، متقاضیان نهایی با لحاظ شاخصهایی همچون تعداد افراد تحت تکفل، سن سرپرست خانوار، مدت زمان ازدواج و…، اولویتبندی و انتخاب میشوند.
وی اضافه کرد: افرادی که در مرحله اول، ثبتنام نموده و به عنوان متقاضی اولیه پیامک احراز شرایط را دریافت کردهاند چنانچه در بازه زمانی اعلام شده، انصراف خود را در سامانه ثبت کرده باشند، میتوانند در این مرحله ثبتنام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی افزود: متقاضیان که نسبت به عدم احراز شرایط در مرحله اول ثبت نام اعتراض کردند، چنانچه حائز شرایط تشخیص داده شوند، نیازی به ثبتنام مجدد نداشته و در فرایند قبلی ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن قرار میگیرند.
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