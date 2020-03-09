دادگاه محتکران خارج از نوبت و علنی برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک میلاد با سعادت امیرالمومنین حضرت علی (ع) و اعیاد رجبیه، ایام البیض را بهترین فرصت برای دعا و تضرع به درگاه خدا و طلب خیر برای امت اسلام و رفع بلایا از بلاد اسلامی دانست.
رئیس قوه قضائیه شیوع ویروس کرونا را از بلایا و مصائب امروز جهان دانست و از مجاهدتهای خادمان عرصه بهداشت و درمان کشور که با ایثار و ازخودگذشتگی وارد میدان مبارزه با این ویروس منحوس شدهاند، و همچنین نیروهای مردمی پشتیبان آنها در بخشهای مختلف کشوری و لشکری قدرانی کرد.
رئیسی افزود: در میدان جنگ، نیروهای رزمنده در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارند و نیروهای بسیاری نیز در پشت جبهه آنها را یاری میدهند و الان هم کادر درمانی و بهداشتی ما به عنوان افسران و سربازان میدان جنگ با ویروس کرونا نیازمند حمایت هستند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به حضور وزارت بهداشت در خط مقدم مقابله با کرونا و تأکید بر لزوم کمک همه جانبه به این وزارتخانه، تأکید کرد: در جبهه جنگ هم کار کسی که در خط مقدم مشغول رزم است، تأمین ادوات و پشتیبانی نبوده و این امر بر عهده مجموعهای به نام پشتیبانی است. امروز هم لازم است مسئولیت تأمین نیازهای لجستیکی و بهداشتی مراکز درمانی توسط مراکزی غیر از وزارت بهداشت صورت گیرد تا این وزارتخانه بر مأموریتهایش در عرصه بهداشت و درمان متمرکز شود.
در این جلسه، دکتر مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی به ارائه گزارشی پیرامون روند مقابله با ویروس کرونا در کشور پرداخت و از پیشنهاد شعار همگانی "#درخانه_میمانیم_تا_کرونا_را_شکست_دهیم" به عنوان شعار اصلی پویش مقابله با کرونا خبر داد و بر لزوم تشکیل یک ستاد مشترک در سطح عالی اجرایی برای مقابله متمرکز، مؤثر و موفق برای ریشهکنی ویروس کرونا تأکید کرد.
رئیس دستگاه قضا در واکنش به اظهارات رئیس سازمان پزشکی قانونی با تأکید بر لزوم ایجاد یک قرارگاه مرکزی منسجم برای برنامهریزی و تصمیمگیری برای مقابله با کرونا، اظهار داشت: امروز لازم است برای تعطیل کردن یا تعطیل نکردن برخی بخشها و تهیه پروتکلهای لازم برای اجتماعات به ویژه در شهرهایی که وضعیتشان خاص است، در یک قرارگاه مرکزی بهصوت کاملاً حسابشده و با استفاده از نظرات کادر درمانی و پزشکی و وزارت بهداشت تصمیمگیری شود.
آیتالله رئیسی با اشاره به آمادگی دستگاه قضائی برای همکاری و پشتیبانی از نیروهای درگیر در مساله کرونا، یکی از جلوههای این همکاری و همیاری را رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده محتکران کالاهای پزشکی دانست و افزود: هنگامی که محرز شد کالای احتکار شده از اقلام بهداشتی و درمانی موردنیاز مردم بوده است، بلافاصله باید در شبکه توزیع قرار گیرد و از طریق مراجع بهداشتی و درمانی به دست مردم برسد.
رئیس قوه قضائیه متذکر شد: همکاران قضائی باید با افراد محتکر، مستند به قانون به عنوان اخلالگران در نظام اقتصادی برخورد کنند و خوشبختانه دوستان و همکاران ما در سراسر کشور نیز به این موضوع توجه دارند و اولین جلسه دادگاه این افراد هم برگزار شده و انشاالله با قاطعیت ادامه مییابد و مردم عزیز ما در جریان کیفر آنها قرار میگیرند.
آیتالله رئیسی همچنین خواستار برخورد با عناصر شایعهپراکن در جامعه شد و گفت: برخی افراد از روی غفلت یا مغرضانه نقش ستون پنجم دشمن را ایفا میکنند و در این شرایط خاص با تکرار حرفهای سعودیها و لندننشینان در جامعه، التهاب و اضطراب به وجود میآورند که باید با آن برخورد شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حرکت خودجوش جوانان در برخی شهرها برای کمک به شبکه بهداشت و درمان و تقدیر از این اقدام ارزشمند آنها، اظهار داشت: امروز ما نیاز به یک عزم همگانی و اتحاد ملی برای برخورد با پدیده منحوس کرونا داریم و انسجام همه بخشها در این موقعیت، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
آیتالله رئیسی با تقدیر از مراجع، علما و حوزههای علمیه برای همکاری و همیاری در مقابله با شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: اولین مراکزی که برای تعطیلی اجتماعات خود اعلام آمادگی کردند، نهادهای مرتبط با روحانیت، مساجد، نمازهای جمعه و مراکز مذهبی بود. البته تشخیص وزارت بهداشت به عنوان فرمانده قرارگاه مقابله با کرونا این نبود که شهر خاصی قرنطینه شود و در این موضوع تصمیمگیری بهصورت کامل و بدون هیچگونه ممانعتی در اختیار این قرارگاه بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه در واکنش به پیشنهادی در خصوص ضرورت تنظیم و ابلاغ نظام جبران خسارت برای مدیریت تبعات اقتصادی شیوع کرونا در اقشار مختلف مردم اعم از کارگر روزمُزد و فعالان خُرد و کلان اقتصادی، از لزوم حمایت از کسبوکارهای خُرد در شرایط موجود سخن گفت و اقدام برخی بخشهای دولتی در استمهال به بدهکاران و حمایت از کاسبان خُرد و رفتار برخی افراد جامعه در فرصتدادن برای پرداخت بدهیشان را اقدامی انسانی و اسلامی دانست.
آیتالله رئیسی گفت: نظام بانکی و مالیاتی اعلام کردهاند این چند ماه که وضعیت کسبوکار به ویژه کسبوکارهای خُرد دچار آسیبشده، حتماً رعایت حال مردم را میکند که این کار خوبی است و بهنظرم برای آنکه در این وضعیت شاهد چکهای برگشتی و مراجعات به دادگستریها و بروز مشکل برای چنین کسبوکارهایی نباشیم باید حال دیگران را رعایت کنیم تا نگرانی مضاعفی در جامعه به وجود نیاید.
در ادامه جلسه، دکتر فروزانمهر معاون پشتیبانی قوه قضائیه و رئیس سازمان پدافند غیرعامل در این قوه، گزارشی از اقدامات بهداشتی پیشگیرانه در اماکن و مراکز عمومی تحت اداره قوه قضائیه از جمله ضدعفونی روزانه و سنجش علائم بیماری کرونا در مبادی ورودی این اماکن ارائه کرد.
همچنین دکتر جهانگیر رئیس سازمان زندانهای کشور از اعطای مرخصی به حدود ۷۰ هزار نفر از زندانیان سراسر کشور در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا و تأمین سلامت زندانیان خبر داد و تأکید کرد که فرایند اعطای مرخصی به زندانیان با لحاظ شرایط قانونی مندرج در بخشنامه ریاست قوه قضائیه ادامه دارد.
رئیس سازمان زندانها همچنین از جداسازی زندانیان باسابقه بیماریهای زمینهای همچون دیابت و آسم برای مراقبت بیشتر و جلوگیری از ابتلای آنها به کرونا خبر داد و اعلام کرد با توجه به تمهیدات صورتگرفته در ماه گذشته در سطح زندانها، شرایط بهداشتی زندانیان تحت کنترل کامل قرار گرفته است.
رئیس قوه قضائیه پیرو گزارش رئیس سازمان زندانها متذکر شد: لازم است ترخیص زندانیان تا جایی که موجب ناامنی در جامعه نشود و با اولویتدادن به کسانی که بیماری زمینهای دارند، تداوم یابد.
در این جلسه حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور و نماینده دستگاه قضائی در ستاد مرکزی مقابله با کرونا، به ارائه گزارشی از آخرین جلسه این ستاد پرداخت و بر لزوم هماهنگی سازمان تعزیرات و قوه قضائیه برای عرضه سریع و عادلانه تجهیزات بهداشتی مورد نیاز مردم که از انبارهای محتکران به دست آمده و یا از مسیر تولید و واردات تأمین شده، تأکید کرد.
آیتالله رئیسی بار دیگر به لزوم رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مربوط به احتکار تأکید کرده و گفت: اگر محرز شد کالایی احتکاری است، لزومی به پلمپ انبارها وجود ندارد و آن کالا باید سریعاً تحویل مراجع ذی ربط شود تا سریع و عادلانه بین مردم توزیع شود.
رئیس دادگستری استان تهران نیز در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به روند رسیدگی به پروندهها در شرایط خاص شیوع بیماری کرونا از کاهش میزان پروندههای معوقه از ۹ هزار و ۷۰۰ مورد به کمتر از ۲ هزار پرونده اشاره کرده و اعلام کرد: پرونده تعاونی برق استان تهران با نزدیک به ۱۲ هزار شاکی که از ۱۱ سال پیش در جریان بوده، با صدور رأی قطعی در روزهای اخیر به نتیجه رسیده است.
آقای حشمتی همچنین از تعیین وقت برای برگزاری دادگاه پرونده عظیم خودرو به عنوان یکی از پروندههای پر شاکی در روز ۲۰ اسفند خبر داد که رئیس دستگاه قضا با تقدیر از تلاشهای دادگستری استان تهران برای رسیدگی فوری و به نتیجه رساندن پروندههای پر شاکی با وجود شرایط خاص کشور، گفت: یکی از علل مراجعات مکرّر به دستگاه قضا و مسئولان قوه قضائیه، درخواست برای رسیدگی به پروندههای معوقه و پر شاکی است که اهتمام همکاران ما به این پروندهها گره از کار بسیاری از مردم میگشاید.
آیتالله رئیسی همچنین در این جلسه، به مرکز فناوری و آمار قوه قضائیه دستور داد با استفاده حداکثری از فناوری و سامانههای برخط، حضور مراجعین به دستگاه قضائی را به حداقل برساند و در ادامه متذکر شد: بهکارگیری برخی ابتکار عملها در شرایط خاص است که میتواند کشور و دستگاه قضائی را از تنگناها عبور دهد.
همچنین مقرر شد در جلسات آتی دکتر زارع پور رئیس مرکز فناوری و آمار قوه قضائیه گزارشی از تمهیدات ویژه قوه قضائیه برای کاهش مراجعه حضوری مردم به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و محاکم با تکمیل "طرح خودکاربری" ارائه کند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حوادث و درگیریهای تلخ و خونبار هند، از دولت هند خواست به افراطگراها مجال ندهند دست به کشتار و جنایت بزنند چرا که نتیجه آن بحرانیتر شدن وضعیت منطقه خواهد بود.
آیتالله رئیسی گفت: امروز شاهد جنایات هولناکی علیه امت اسلام هستیم که عوامل افراطی چون داعش و گروههای مورد حمایت آمریکا و صهیونیستها انجام میدهند و زخمی بر پیکر مردم منطقه وارد شده که در سایه افراطگرایی و قتل و غارت و ویران کردن خانههای مردم به وجود آمده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ردپای انگلیس در حوادث خونبار تاریخی در هند اظهار داشت: اگر حوادث تاریخی را به دقت ریشهیابی کنیم دست پلید انگلیس در آنها مشاهده میشود که همواره دنبال اختلافافکنی بودهاند. الآن هم بلافاصله بعد از سفر ترامپ به این کشور میبینیم که این درگیریها شکل گرفته است.
آیتالله رئیسی خاطرنشان کرد: دولتمردان هند باید به تحلیلهای امروز آمریکاییها برای ایجاد اختلاف و درگیری بین مردم این کشور دقت کنند و مراقب باشند جریانات افراطی در هند میدان پیدا نکنند و از دستگاه قضائی هند هم میخواهیم که مسبّبان و عاملان این جنایات را مجازات کنند و اجازه ندهند نسبت به جان و مال مظلومان تعرض شود.
آیتالله رئیسی با انتقاد از سکوت مجامع مدعی حقوق بشر در برابر جنایاتی که در هند در جریان است، تصریح کرد: سکوت مدعیان حقوق انسان در برابر حوادث تلخ هند، اثبات میکند آنها بیش از آنکه دنبال احقاق حقوق انسانها باشند، دنبال فضای سیاسی و عامل دست مستکبرین هستند.
رئیس قوه قضائیه در پایان سخنانش با تسلیت درگذشت دو تن از همکاران دستگاه قضائی و تقدیر از خدمات آنها تأکید کرد: در شرایط مناسب از تلاشهای صادقانه حجتالاسلام خلفی و دکتر تویسرکانی در دوران همکاریشان با دستگاه قضائی قدردانی خواهد شد.
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