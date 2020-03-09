هشدار در مورد خطر مسمومیت با متانول

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم قدوسی، گفت: به دنبال افزایش خطر آلودگی با ویروس کرونا و توصیه به شستشوی مکرر دست ها و همچنین ضد عفونی کردن سطوحی که در تماس با دست قرار می گیرند (از قبیل میز، لوازم، دستگیره ها و…)، استفاده از محلول های ضدعفونی کننده رو به تزاید است.

وی افزود: نکته ای که لازم است به آن توجه جدی شود این است که در راهنمای کاربردی نحوه ضدعفونی کردن دست ها و سطوح تماس ابلاغی سازمان غذا و دارو، الکل متیلیک یا متانول در ترکیبات تشکیل دهنده محلول های ضدعفونی کننده جایگاهی ندارد و این امر نشأت گرفته از سمی بودن این ماده است که در تماس با پوست، جذب بدن شده و متناسب با میزان جذب پوستی، عوارضی همچون کوری، مسمومیت کلیوی و مرگ را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس، با توجه به اخطار و برچسب مندرج بر روی فرآورده های ضدعفونی کننده، در مجاز بودن استفاده از آن محلول برای سطوح دارای تماس با پوست بدن انسان اطمینان حاصل کنید.

رئیس اداره پیشگیری و کاهش آسیب مصرف مواد و الکل اظهار داشت: یافته های اخیر علمی که حاصل سال ها تحقیق دانشمندان و صاحبنظران علمی است نشان می دهد که شرب مشروبات الکلی حتی با حجم کم دارای عوارض بوده و سلامت انسان را در معرض تهدید قرار می دهد، این یافته ها عملاً موید نهی مصرف الکل مطابق شرع مقدس اسلام است.

قدوسی گفت: گزارشات نگران کننده ای مبنی بر مصرف خوراکی الکل با هدف جلوگیری از ابتلا به کرونا ویروس دریافت می شود امری که موجب به مخاطره افتادن سلامتی افراد مصرف کننده شده است. متاسفانه، در این روزها این برداشت غلط، منجر به افزایش مراجعه شمار زیادی از بیماران مسموم به الکل به مراکز بیمارستانی شده و موارد متعددی از عوارض مسمومیت ناشی از مصرف الکل از جمله کوری، الزام به دیالیز و موارد منجر به مرگ گزارش گردیده است.

وی ادامه داد علاوه بر حرمت شرعی مصرف الکل که مورد تاکید می باشد، از آنجا که راه های ورود ویروس کرونا به بدن انسان، مخاطات تنفسی (بینی، نای و سلول های تنفسی ریه)، دهان و چشم ها هستند، لذا شرب مشروبات الکلی و ورود آن به معده نقشی در از بین بردن ویروس کرونا در دستگاه گوارش نخواهد داشت. با ورود ویروس به معده، اسید معده، بیشترین اثر حفاظتی را علیه ویروس اعمال خواهد کرد.

قدوسی بیان کرد: همیشه در روند تهیه مشروبات الکلی به صورت غیر قابل کنترلی مقدار اندکی متانول نیز حاصل می شود که امکان سنجش و حذف آن در تولیدات غیرصنعتی (خانگی) وجود ندارد، بدین لحاظ نظام بهداشتی هر چند وقت یکبار با طغیان موارد مسمومیت با متانول مواجه می شود.

وی تصریح کرد: نکته مهمی که در این طغیان ها باید به کار گرفته شود اطلاع رسانی فوری و همگانی بروز مسمومیت در سطوح محلی، شهرستانی، استانی و حتی منطقه ای است تا بیماران مسموم شده هرچه سریعتر خود را به نظام درمانی معرفی نمایند چرا که هرچه مراجعه سریعتر و شروع اقدامات فوری درمانی زودهنگام تر باشد با عوارض کوری، دیالیز و مرگ کمتری مواجه خواهیم شد. لذا مراجعه در زمان طلائی در کاهش بروز عوارض نقش تعیین کننده ای دارد.

قدوسی یادآور شد: نکته دیگر اینکه، نیازها و نگرانی های آحاد مردم در تقاضای روزافزون محلول های ضد عفونی کننده منجر به سوءاستفاده عده ای سودجو و فرصت طلب شده است که با اضافه کردن سفیدکننده به الکل های صنعتی رنگی، محلولی بی رنگ را به عنوان الکل طبی (بی رنگ) به بازار عرضه می کنند که فاقد نشان اخطار رنگی بوده و و موجب افزایش درصد موارد مسمومیت ها شده است. لذا این موضوع باید مورد توجه بخشهای نظارتی قرار گیرد و لازم است خطر مصرف خوراکی این نوع ترکیبات خطرناک، از طریق رسانه های گروهی مکرراً اطلاع رسانی گردد.