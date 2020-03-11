جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/قیمت یورو و پوند کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. نرخ دلار و ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

همچنین امروز هر پوند انگلیس با افت ۶۲۳ ریالی به قیمت ۵۴ هزار و ۲۸۰ ریال و هر یورو نیز با ۲۱۳ ریال کاهش به نرخ ۴۷ هزار و ۶۱۴ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۸۹۵ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۲۵ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۹۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۷۲ ریال، روپیه هند ۵۶۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۲۴۴ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۶۶۹ ریال، صد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۱۶۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۰۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار ۶۷۰ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۳۹۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۶۳۳ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۸۳۴ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۳۲۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۱۷ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۵۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۰۳ ریال، کیات میانمار ۳۲ ریال و صد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۳۳۲ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۷۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۳۴۵ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۱ ریال، صد بات تایلند ۱۳۳ هزار و ۱۷۷ ریال، رینگیت مالزی ۹هزار و ۹۱۶ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۱۸۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۶۰۳ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۵۵ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۲۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۲۳۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۱۴۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۲۰۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۷۵ ریال ارزش‌گذاری شد.