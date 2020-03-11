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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۰۸

در راستای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس انجام می شود؛

تشدیدپایش سلامت مسافران/استقرار هلال احمر در ۱۰ورودی خراسان جنوبی

تشدیدپایش سلامت مسافران/استقرار هلال احمر در ۱۰ورودی خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در راستای جلوگیری از کنترل شیوع کرونا ویروس، ۱۰ ورودی استان در پنج شهرستان به صورت شبانه روزی کنترل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت فعلی خراسان جنوبی در شیوع کرونا بیان کرد: ماندن مردم در خانه و رعایت مسائل بهداشتی بهترین روش برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس در جامعه است.

شهریاری از تشدید نظارت‌ها در ورودی و خروجی‌های استان خبر داد و گفت: با مشارکت جمعیت هلال احمر ۱۰ ورودی استان در شهرستان‌های طبس، فردوس، زیرکوه، قاین و نهبندان را به صورت شبانه روزی کنترل می‌کند.

وی اظهار کرد: مسیرهای یزد _ طبس واقع در مسجد شکر، کرمان_دیهوک واقع در دیگ رستم، بردسکن_عشق آباد واقع در روستای تپه طاق و مسیر اصفهان به طبس تحت کنترل است.

شهریاری مسیرهای گناباد و بجستان_فردوس واقع در پلیس راه باغستان، مسیر خواف_زیر کوه سه راهی کریزان در زیرکوه و مسیر گناباد_ قاین واقع در شهر خضری و خواف_قاین واقع در روستای اسفشاد را از دیگر مکان‌های تحت کنترل عنوان کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی اظهار کرد: در نهبندان هم مسیرهای زابل_نهبندان و زاهدان_نهبندان سلامت افراد را کنترل می‌کنند.

وی بیان کرد: در راستای اجرای این طرح ۸۴ نیروی داوطلب هلال احمر در قالب ۴۲ تیم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، پلیس و دیگر دستگاه‌ها، سلامت مسافران ورودی به استان را بصورت شبانه روزی پایش می‌کنند.

شهریاری با بیان اینکه تا کنون ۸ هزار و ۴۲۸ نفر در ورودی‌های استان کنترل شده اند، گفت: طی این بررسی‌ها ۲۰ مورد مشکوک مشاهده و به مراکز درمانی ارجاع شده است.

کد مطلب 4875419

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