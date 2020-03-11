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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۰۳

تسهیل دسترسی به قطعه جدید بهشت زهرا (س) با احداث کندروی جاده قدیم

تسهیل دسترسی به قطعه جدید بهشت زهرا (س) با احداث کندروی جاده قدیم

عملیات خاکبرداری کندروی جاده قدیم قم مقابل در باب الزهرا (س) به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی گندمی معاون فنی و عمرانی منطقه این عملیات را یکی از پروژه‌های عمرانی بزرگ و مهم اعلام کرد و افزود: عملیات احداث کندروی جاده قدیم قم به طول ۳۰۰ متر به منظور دسترسی راحت تر شهروندان به قطعه جدید بهشت زهرا (س) انجام می‌شود و در حال حاضر نیز در مرحله خاکریزی است.

به گفته وی پس از اتمام خاکریزی و زیرسازی، بیش از ۱۰۰۰ تن آسفالت در این معبر پخش می‌شود.

گندمی همچنین از فعالیت بتون ریزی در کانال بهمنیار خبر داد و گفت: عملیات بازسازی این کانال قدیمی که ریزش آن منجر به نشست ناگهانی آسفالت کندروی باند شمال بزرگراه آزادگان شده بود، در حال انجام و در مرحله بتون ریزی است.

کد مطلب 4875557

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