تسهیل دسترسی به قطعه جدید بهشت زهرا (س) با احداث کندروی جاده قدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی گندمی معاون فنی و عمرانی منطقه این عملیات را یکی از پروژه‌های عمرانی بزرگ و مهم اعلام کرد و افزود: عملیات احداث کندروی جاده قدیم قم به طول ۳۰۰ متر به منظور دسترسی راحت تر شهروندان به قطعه جدید بهشت زهرا (س) انجام می‌شود و در حال حاضر نیز در مرحله خاکریزی است.

به گفته وی پس از اتمام خاکریزی و زیرسازی، بیش از ۱۰۰۰ تن آسفالت در این معبر پخش می‌شود.

گندمی همچنین از فعالیت بتون ریزی در کانال بهمنیار خبر داد و گفت: عملیات بازسازی این کانال قدیمی که ریزش آن منجر به نشست ناگهانی آسفالت کندروی باند شمال بزرگراه آزادگان شده بود، در حال انجام و در مرحله بتون ریزی است.