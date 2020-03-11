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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۰۶

فرمانده انتظامی شهرستان البرز :

کشف بیش از ۴۴ هزار انواع مواد محترقه در شهرستان البرز

کشف بیش از ۴۴ هزار انواع مواد محترقه در شهرستان البرز

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان البرز گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان موفق به کشف ۴۴ هزار و ۵۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز شدند.

سرهنگ بهرام منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ایام پایانی سال در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با توزیع کنندگان و فروشندگان مواد محترقه بازدید از واحدهای صنفی را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این راستا با توجه به کسب خبر از منابع و اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته مبنی بر فعالیت یک واحد صنفی در زمینه توزیع مواد محترقه در شهر محمدیه، با مراقبت‌های نا محسوس و اطمینان از صحت موضوع در یک عملیات غافلگیرانه در بازدید از واحد صنفی متخلف تعداد ۳۲ هزار ۵۹۵ عدد انواع محترقه کشف و ۲ نفر در این خصوص دستگیر شد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی نیز در همین راستا پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازدید از چند واحد صنفی در سطح شهرستان تعداد ۱۱ هزار و ۹۰۵ عدد انواع مواد محترقه کشف و ۳ نفر در این خصوص دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند تصریح کرد: تلفن ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی می‌باشد.

کد مطلب 4875661

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