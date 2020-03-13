به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیرو اطلاعیه‌های قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به ادامه شرایط انتقال بیماری کرونا، تمامی برنامه‌های فرهنگی، هنری و سینمایی سراسر کشور تا پایان سال تعطیل خواهد بود.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

«پیرو اطلاعیه‌های قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به علت استمرار شرایط انتقال بیماری در کشور، بدین وسیله اعلام می‌شود با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا و تاکید صنوف مرتبط، تعطیلی تمامی برنامه‌های فرهنگی، هنری و سینمایی سراسر کشور تا پایان سال ادامه دارد.

همچنین طبق تصمیم سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری کلیه شوراهای پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی تعطیل و پروانه ساختی برای آثار سینمایی و غیرسینمایی صادر نخواهد شد. ضمن اینکه «کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما» نیز تشکیل شده است.»

از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سه نوبت با اطلاعیه‌هایی تعطیلی تمامی برنامه‌های فرهنگی، هنری و سینمایی را اطلاع‌رسانی کرده بود.