به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیرو اطلاعیههای قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به ادامه شرایط انتقال بیماری کرونا، تمامی برنامههای فرهنگی، هنری و سینمایی سراسر کشور تا پایان سال تعطیل خواهد بود.
متن اطلاعیه به شرح ذیل است:
«پیرو اطلاعیههای قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به علت استمرار شرایط انتقال بیماری در کشور، بدین وسیله اعلام میشود با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا و تاکید صنوف مرتبط، تعطیلی تمامی برنامههای فرهنگی، هنری و سینمایی سراسر کشور تا پایان سال ادامه دارد.
همچنین طبق تصمیم سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری کلیه شوراهای پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی تعطیل و پروانه ساختی برای آثار سینمایی و غیرسینمایی صادر نخواهد شد. ضمن اینکه «کارگروه بررسی آسیبهای کرونا در سینما» نیز تشکیل شده است.»
از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سه نوبت با اطلاعیههایی تعطیلی تمامی برنامههای فرهنگی، هنری و سینمایی را اطلاعرسانی کرده بود.
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