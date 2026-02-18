به گزارش خبرنگار مهر، مجید داغری پیش از ظهر امروز در مراسم بهرهبرداری از سه پروژه مهم طرح آبرسانی غدیر با حضور وزیر نیرو در اهواز اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری مراسمی بسیار مهم در حوزه تأمین آب شرب بخش وسیعی از استان خوزستان هستیم؛ اقدامی که نقش مستقیمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم این مناطق دارد.
وی افزود: با افزایش ظرفیتی که در طرح غدیر ایجاد شده است، آب شرب شهرستانهای دشت آزادگان و هویزه بهطور کامل تأمین شده و همچنین شهرستانهای پاییندست شامل شادگان، خرمشهر و آبادان نیز از مزایای این طرح بهرهمند خواهند شد. همچنین امروز کلنگزنی پروژه آب الوان و کفشه نیز انجام میشود.
نماینده دشت آزادگان و هویزه با قدردانی از وزیر نیرو، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و مجموعه وزارت نیرو گفت: نگاه مثبت و ویژه وزارت نیرو به استان خوزستان قابل تقدیر است و تشکر ویژهای نیز از استاندار خوزستان دارم که در همه زمینهها در کنار مردم و دولت حضوری مؤثر داشتهاند.
داغری، این طرح را حاصل همافزایی همه مجموعهها دانست و تصریح کرد: این پروژه نتیجه تلاش جمعی و حمایت مردم است و امروز در راستای خدمترسانی به مردم شریف منطقه و به نام جمهوری اسلامی ایران به بهرهبرداری رسیده است؛ مردمی که نمونه صبر، مقاومت و وفاداری آنان را در کمتر جایی میتوان یافت.
وی در ادامه با اشاره به دغدغههای معیشتی مردم منطقه تأکید کرد: در کنار تأمین آب شرب، معیشت مردم یک دغدغه جدی است. مناطق کرخه، طلائیه و هویزه ذاتاً کشاورزی هستند اما صنعتیشدن بدون بهرهمندی مردم، آسیبهای زیستمحیطی، بهداشتی و اقتصادی بههمراه داشته و کشاورزی، دامداری و شیلات منطقه را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مردم این مناطق مرزبانان واقعی کشور هستند، گفت: این مردم در دوران جنگ تحمیلی با وجود سختیها، منطقه را ترک نکردند و امروز شایسته سهمیه عادلانه حقابه کشاورزی هستند. احیای تالابها و هورها تنها یک موضوع زیستمحیطی نیست، بلکه مسئلهای معیشتی، اقتصادی و حتی امنیتی است.
داغری خاطرنشان کرد: خوزستان ستون اقتصاد کشور است، اما اقتصاد این استان نیازمند اصلاح جدی است. اگر معیشت مردم ترمیم شود، بدون تردید این مردم بهترین مدافعان نظام جمهوری اسلامی خواهند بود.
