آغاز طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خانزاده صحب چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان وعید نوروز در قالب طرح ملی تشدید نظارت های بهداشتی سازمان دامپزشکی فعالیتهای کنترل و نظارت های بهداشتی شهرستان از امروز شروع و تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت اظهار کرد: از آنجا که عرضه و مصرف اقلام پروتئینی در این ایام بیشتر از روزهای عادی سال است نظارت شدید دامپزشکی بر فرایند عرضه بهداشتی این اقلام را می طلبد تا از بروز بیماری‌های قابل انتقال از طریق مواد غذایی پیشگیری و از عرضه محصولات سالم و بهداشتی اطمینان حاصل‌شود

رئیس شبکه دامپزشکی کاشمر افزود: به این منظور شبکه دامپزشکی شهرستان با ایجاد اکیپ های ثابت و سیار، به صورت مستمر و برنامه‌ریزی شده بر عملکرد مراکز توزیع وعرضه مواد پروتئینی شامل قصابی ها، مرغ و ماهی فروشی ها، کشتارگاه های دام و طیور، مراکز بسته بندی، قطعه بندی، رستوران ها، کبابی ها، سردخانه ها نظارت دارند و تمامی واحدها ملزم به رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

وی از شهروندان درخواست کرد فرآورده های مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه و به تاریخ تولید، انقضاء و کد بهداشتی دامپزشکی محصول دقت و از خرید محصولات فاقد هویت خودداری کنند.