چالش های برگزاری کارورزی برای معلمان سال آینده

پرویز انصاری راد سخنگوی ستاد پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در دانشگاه فرهنگیان و معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص جبران برنامههای درسی عقبمانده دانشجو معلمان با توجه به تعطیلات گسترده دانشگاهها به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و از سوی دیگر نیاز آموزش و پرورش به جذب معلمان برای سال تحصیلی آینده در مدارس گفت: در دانشگاه فرهنگیان آموزش ادامه دارد. ما بخشنامهای را به همه استانها صادر کردهایم و در این بخشنامه مشخص کردهایم که یکسری دروس را که پیش از این برایش تولید محتوا انجام شده و شامل ۱۱ درس است، باید به شکل مستمر برای دانشجو معلمان ارائه شود.
وی ادامه داد: ۴۴ هزار دانشجو معلم، این دروس را که برایشان تولید محتوا انجام دادهایم، انتخاب کردهاند. ما تولید محتوای این دروس را قبل تر و به نیت استفاده درس شرایط بحران انجام داده بودیم.
معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به گلایه برخی اساتید و دانشجو معلمان در دسترسی به این فایلها افزود: سامانه یادگیری الکترونیکی ما طی روزهای گذشته دچار مشکلاتی شد آن هم به این دلیل بود که ناگهان حجم مراجعه زیاد شد و پهنای باند ما جوابگوی این میزان مراجعه دانشجویان و اساتید نبود. در جلسهای مصوب شد که دو سرور خریداری شود که بعد از تعطیلات نوروز، آن را اضافه میکنیم.
انصاری راد با بیان اینکه ما نمیدانیم تا چه زمان بحران ادامه دارد و ممکن است پس از تعطیلات نوروز نیز آموزش حضوری نداشته باشیم، تصریح کرد: برای ۱۶ واحد دیگر که دروس مهارتی هستند نیز تولید محتوای الکترونیک کردهایم و مجموع این دروس را در سامانه یادگیری الکترونیکی مربوطه بارگذاری کردهایم.
به گفته وی، بخشی از دروس خارج از این محتوای تولید شده باقی میمانند که طی بخشنامهای به استانها اعلام شده «مدیران گروهها و معاونین آموزشی با مسئولیت نهایی رئیس دانشگاه فرهنگیان هر استان، باید هر هفته جلسهای تشکیل دهند و مسئولیت نظارت و حراست و هوشمندسازی و نظارت بر فرآیند تولید محتوای این دروس را به شکل پادکستی به عهده بگیرند».
معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: باید همه دانشگاهها یک اتاق ایزوله داشته باشند که امکان ضبط فایل صوتی یا تصویری در آن مهیا باشد. این فایلهای تصویری یا صوتی باید برای سامانه دانشگاهها ارسال شود و به مرور بارگذاری شده تا دانشجویان از آن استفاده کنند، اما الزامی به تشکیل کلاسهای آنلاین نیست.
انصاری راد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بخش مهمی از دروس دانشجو معلمان، دروس عملی است، آیا این دروس نیز امکان تولید محتوا دارند یا خیر؟ گفت: درباره دروس عملی متعاقباً تصمیمگیری میشود. این دروس عموماً به شکل کارورزی ارائه میشود و به دلیل تعطیلی مدارس، عملاً امکان کارورزی مهیا نیست. اگر تعطیلات بر همین منوال ادامه پیدا کند، ما کارورزی را از بعد از تعطیلات نوروز، به شکل دیگری تعریف میکنیم. دروس پژوهشی، تحلیل محتوای الکترونیکی و دروس پداگوژی ما از این جنس هستند. شاید مجبور باشیم به جای کلاسهای پژوهشی، به سمت روایتپژوهی یا درسپژوهی در کارورزی حرکت کنیم البته امیدواریم بعد از تعطیلات نوروز، همه چیز به شرایط عادی بازگردد و ما بتوانیم عقبماندگیهای پیشآمده را بر سر کلاس جبران کنیم.
وی اظهار کرد: دانشگاهها موظف هستند در صورت بازگشایی دانشگاه بعد از تعطیلات، کلاسهای جبرانی برگزار کنند.
معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در پاسخ به این پرسش که در برخی دروس تولید محتوا صورت نگرفته است، تکلیف آن دروس چیست؟ گفت: برای این دروس، اساتید باید فایلهای صوتی و تصویری تهیه کنند، تالارهای گفتوگو ایجاد شود و...
انصاری راد همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه یکی از وظایف دانشگاه فرهنگیان، برگزاری دورههایی برای معلمانی است که طبق ماده ۲۸ گزینش و جذب شدهاند و در حال حاضر این آموزشها نیز تعطیل شده و از سوی دیگر، از ابتدای مهر سال آینده باید آنها بر سر کلاس بروند، تکلیف آنها چیست؟ افزود: حدود ۱۳ هزار نفر اعلامی به دانشگاه فرهنگیان داشتهایم که طبق ماده ۲۸ امسال گزینش شدهاند که تعداد قابل توجهی است. قرار بر این بود که بعد از تعطیلات نوروزی، دورههایی برای این افراد در پایان هر هفته برگزار شود؛ این آموزشها به نوعی مهارتآموزی است و پیش از رفتن آنها بر سر کلاس ضروری است. اگر وضع بر همین منوال باشد، عملاً برگزاری این دورهها نیز امکانپذیر نخواهد بود و مجبوریم دروس را به صورت غیرحضوری ارائه دهیم که ما موافق آن نیستیم. با این مسئله که با کسب تکلیف از وزارت آموزش و پرورش، مهارتآموزی این افراد به تعویق میافتد و از مهرماه نمیتوانند بر سر کلاس بیایند، موافق هستیم اما ممکن است به دلیل نیاز آموزش و پرورش به معلم، مجبور باشیم از هر زمانی که شرایط کشور به حالت عادی بازگشت، دورههای این افراد را به صورت فشرده برگزار کنیم و از آنهایی این تضمین را بگیریم که حتی اگر مهرماه بر سر کلاس رفتند، همچنان دورههای کارورزی خود را ادامه دهند.
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