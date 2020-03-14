کاهش تردد در مسیرهای مواصلاتی کرمانشاه

سرهنگ محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تدابیر مسئولان استانی در پیشگیری از کرونا، جاده‌های استان نسبت به روزهای گذشته بسیار خلوت شده است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه بیان کرد: در حال حاضر تمام محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه به دلیل بارش باران لغزنده است، لذا رانندگان در هنگام رانندگی قوانین را رعایت کنند.

وی افزود: با توجه به شرایط که برای کشور به دلیل بیماری کرونا ایجاد شده است، لازم است مردم از سفرهای غیرضروری به شدت خودداری کنند و سفر خود را به بعد از عادی شدن اوضاع فعلی و اتمام این بیماری موکول کنند.

سرهنگ حیدری عنوان کرد: پلیس راه خودروهایی را که متعلق به استان‌های دیگر از جمله قم، تهران، کرج و گیلان است متوقف می‌کند و با عوامل بهداشت، هلال احمر و نیروی انتظامی در بحث پیشگیری و تب سنجی مسافران همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تردد در جاده‌ها کاهش یافته، اما متأسفانه افرادی هستند هم در استان و هم استان‌های دیگر که توصیه‌های مسئولان در مورد پیشگیری از کرونا و قطع زنجیره این بیماری را رعایت نمی‌کنند.