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۲۴ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۰۴

به منظور مبارزه به شیوع کرونا

مجوزهای حوزه آب منطقه‌ای فارس تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد

مجوزهای حوزه آب منطقه‌ای فارس تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد

شیراز-مجوزها و پروانه‌های بهره برداری مربوط به سازمان آب منطقه‌ای استان فارس به منظور مبارزه با شیوع کرونا تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهره برداری منابع آب استان فارس صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مجوزهای کف شکنی، جابجایی، لایروبی و…چاه و ادامه پیشکار قنات که تاریخ اعتبار آنها تا پایان اسفند سال جاری بوده و در زمان اعتبار مجوز اجرا نشده اند بدون تشریفات تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ تمدید اعتبار می‌شوند.

کرامت الله کریمی مزیدی گفت: پروانه‌های بهره برداری صادره که تاریخ اعتبار آنها تا پایان سال جاری می‌باشد کماکان تا پایان اردیبهشت ۹۹ معتبر است.

وی افزود: متقاضیان پروانه‌های صلاحیت حفاری که اعتبار پروانه آنها تا پایان سال ۹۸ بوده و تقاضای تمدید نموده اند تا زمان انجام تشریفات قانونی در صورت عدم تخلف تا پایان اردیبهشت ۹۹ مجاز به ادامه فعالیت می‌باشند.

معاون بهره برداری منابع آب استان فارس در خصوص سایر موارد و تقاضاها در ارتباط با شرکت آب منطقه‌ای فارس تاکید کرد که با اسکن و بارگذاری پرونده‌های مربوطه و تدقیق اطلاعات مربوطه در سامانه ساماب به صورت غیرحضوری اقدام شود.

کد مطلب 4877618

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