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۲۴ اسفند ۱۳۹۸، ۲۲:۳۴

با صدور حکمی؛

«کرم گودرزی» سرپرست شرکت گاز لرستان شد

«کرم گودرزی» سرپرست شرکت گاز لرستان شد

خرم‌آباد- مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با صدور حکمی «کرم گودرزی» را به عنوان سرپرست شرکت گاز لرستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی غلامرضا مشایخی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، «کرم گودرزی» به عنوان سرپرست شرکت گاز استان لرستان منصوب شد.

پیش از این فیروز خدایی سرپرستی شرکت گاز لرستان را برعهده داشت.

کد مطلب 4878384

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