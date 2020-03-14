«کرم گودرزی» سرپرست شرکت گاز لرستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی غلامرضا مشایخی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، «کرم گودرزی» به عنوان سرپرست شرکت گاز استان لرستان منصوب شد.

پیش از این فیروز خدایی سرپرستی شرکت گاز لرستان را برعهده داشت.