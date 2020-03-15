به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میر لوحی در دویست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از اقدامات شهرداری تهران در سال ۹۸ گفت: به آقای حناچی و همکاران پر تلاششان در خصوص زحمات و خدمات گسترده شان در سال ۹۸ خدا قوت می گویم.

وی ادامه داد: سال ۹۸ با سیلاب آغاز شد، حوادث آبان ماه را از سر گذراندیم و در پایان سال بحث کرونا پیش آمد. با این حال مجموعه خانواده بزرگ شهرداری در همه این عرصه ها خدمات ارزشمند و تلاش بسیار گسترده ای داشته اند.

میرلوحی با اشاره به خدمات بخش های مختلف شهرداری در ایام حاضر افزود: سازمان بهشت زهرا خدمات ارزشمندی را در زمینه گسترش ویروس کرونا ارائه کرده که از بخش های مهم است. سازمان میوه و تره بار همیشه خدمات ارزشمندی داشته، اما این روزها تهیه اقلام مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است. شرکت شهروند نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است، همچنان که برای رساندن اقلام ضروری مردم که در این ایام محتکران آنها را از دسترس مردم خارج کردند، تلاش گسترده ای داشتند. سازمان پسماند نیز که خدماتش همسان درمانگران می باشد، اگر یک روز متوقف شود فاجعه رخ می دهد بنابراین نقششان کمتر از درمانگران نیست. امروز چه کسی است که بتواند اقدامات سازمان پسماند را نبیند و متوجه نباشد که با چه خطری پسماندهای این شهر، عفونی، خطرناک و در حال جمع آوری است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: امروز سازمان آتش نشانی شهر تهران بدون آنکه در برخی از حوزه ها مسئولیتی داشته باشد، در حال انجام کارهای بزرگی نظیر ضدعفونی معابر است.

وی خطاب به مردم گفت: التماس می کنم از شما تا این روزها در خانه بمانید تا زنجیره انتقال این بیماری از بین برود و بتوانیم در کنترل آن موفق باشیم.

رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورا افزود: همچنین باید از تلاش حوزه فضای سبز نیز تشکر کنیم که در این ایام هم باز به بهار فکر می کند. در نهایت از همه مدیران و کارکنان مجموعه شهرداری که در عرصه پیگیری مطالبات شهرداری از دولت تلاش داشتند نیز تشکر می کنم.