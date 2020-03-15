رئوس عملکرد دانشگاه ها در ارتباط با صنعت در سال ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مسعود برومند در نامه‌ای خطاب به روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ضمن تشکر از مشارکت و هم‌افزایی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت، رئوس عملکرد فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت در سال ۹۸ را اعلام کرد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در این نامه اهم فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در سال جاری را شامل تدوین طرح تحول در همکاری‌های دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت، پایش و ساماندهی قراردادها و همکاری‌های ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پایش مهارت‌افزایی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، رصد وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و ساماندهی جذب کارکنان وظیفه مامور در حوزه ارتباط با صنعت برشمرد.

وی، طراحی و راه‌اندازی مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی، ارائه اولین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت، طرح‌های برگزیده صنعتی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور، طرح های برگزیده دانشگاه‌ها در راستای رفع مشکلات و رونق تولید استان و برگزاری مستمر نشست‌های مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور را از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه دانست.