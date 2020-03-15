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۲۵ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۱۵

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد:

حیات وحش مناطق حفاظت شده کهگیلویه و بویراحمد شمارش شدند

حیات وحش مناطق حفاظت شده کهگیلویه و بویراحمد شمارش شدند

یاسوج- مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: حیات وحش مناطق حفاظت شده استان شمارش شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هاشمی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: یکصد کارشناس و محیط بان همراه با تشکل‌های مردم نهاد این شمارش را انجام دادند.

وی با بیان اینکه این شمارش‌ها توسط ۳۳ گروه انجام شد، گفت: شمارش حیات وحش دنا در فصل زمستان توسط اکیپ‌های تخصصی هر ساله با هدف اطلاع از وضعیت گونه‌ها، انجام می‌شود.

هاشمی افزود: بررسی جمعیت کل و بز، گونه‌های جانوری گوشتخوار و انواع پرندگان هدف این سرشماری‌ها است.

وی تصریح کرد: وضعیت آب مناطق، پوشش گیاهی و علوفه‌ای نیز در این سرشماری‌ها علاوه بر شمارش گونه‌های جانوری که از طریق پایش مستقیم شکل می‌گیرد، ثبت می‌شود.

هاشمی افزود: سرشماری از طریق مشاهده عینی، دوربین کشی و رد پا و اجرا می‌شود و آمار گونه‌های جانوری به دلیل حفاظت از آنها منتشر نمی‌شود.

کد مطلب 4879199

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