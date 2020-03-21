حضور وبروز هیئات مذهبی ومساجد در عرصه سلامت

حجتالاسلام سعید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از کادر درمانی استان که در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، مجاهدانه وارد این عرصه شدند، افزود: علاوه بر کادر درمانی استان، همه مجموعههای خودجوش مردمی، هیئات مذهبی، ائمه جماعات، دانشجویان، طلاب، جوانان و کسبه و… نیز در این زمینه ورود پیدا کردهاند تا بتوانیم در برابر شیوع ویروس کرونا مقابله خوب و اثرگذاری داشته باشیم.
احمدی با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا برخی از مسائل بهویژه اجتماعات، مساجد، هیئات، دانشگاهها، مدارس و … را در کشور تحتالشعاع قرار داده است، اظهار کرد: با وجود همه این مشکلات، معتقدیم همه این شرایط که تهدید تلقی میشود، امروز تبدیل به فرصت شده است و مردم ایران نشان دادند که همیشه در صحنه هستند و هر جا با مشکلی از جمله سیل و زلزله مواجه بودیم، ملت ایران همواره در کنار هم بدون در نظر گرفتن مذهب، قومیت، گویش و… پای کار باشند و همین مسئله را باید یکی از عوامل مهم در کسب موفقیت و عبور از این سختیها دانست.
در موج دوم مبارزه با ویروس کرونا با شعار «معنویت و انفاق» وارد عرصه می شویم
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با یادآوری اینکه بنا داریم در موج دوم مبارزه با ویروس کرونا با شعار «معنویت و انفاق» وارد عرصه شویم، تصریح کرد: خاطر خانوادههای نیازمند در این روزها نیازمند مساعدت هستند، بهویژه کسانی که در طول یک ماه اخیر به واسطه شیوع ویروس کرونا نتوانستهاند درآمدی داشته باشند، برخی از خانوادهها این روزها با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه هستند.
احمدی ادامه داد: در این راستا بنا داریم با حضور مجموعههایی که مردمی هستند، وارد موج دوم مبارزه با کرونا شویم و به همین خاطر از همه ظرفیتها بهویژه مجموعههای مردمنهاد در استان دعوت میکنیم در این زمینه ورود جدی داشته باشند تا بتوانیم با کمک و همدلی، در برابر این ویروس مقابله کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه از این بیماری پیامهای مختلفی گرفتیم، بیان کرد: همدلی و همافزایی از مهمترین این پیامها بود و در حال حاضر نیز مجموعههای مختلف در همین زمینه مشغول هستند.
احمدی در خصوص مدیریت مقابله با شیوع این ویروس در ایران نیز افزود: این در حالی است که ملت ایران طی یک ماه اخیر نشان دادند که اولویتشان ایثار و از خود گذشتگی بود و امروز شاهد فعالیت ظرفیت بسیج مردمی در اقصینقاط کشور هستیم و به عینه میبینیم که مردم وارد صحنه شده و به اندازه ظرفیت و استعدادی که دارند، وارد عمل شدهاند تا بتوانیم با استفاده از این ظرفیت، ویروس کرونا را شکست دهیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر اینکه بیتردید با پشت سر گذاشتن این ویروس، از این گردنه بسیار سخت نیز سربلند بیرون خواهیم آمد، تصریح کرد: در این مدت درسهای زیادی آموختیم و کماکان در حال یادگیری درسهای دیگری هستیم و میتوان گفت مهمترین درس ما مشق کردن روح ایثار، اخوت و برادری در این ایام است که توانستیم این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنیم و با تلاش همه ارگانها و ظرفیتهای مردمی در حال حرکت به سمتی هستیم تا بتوانیم از این معضل نیز سربلند بیرون بیاییم.
احمدی با بیان اینکه گاهی به واسطه شیوع این بیماری، شبهههایی مطرح میشود و آن هم اینکه ویروس کاری کرد از جمله تعطیلی مساجد، هیئات و … که استکبار جهانی نکرده بود، ادامه داد: اما واقعیت امر این است که روح حاکم بر مکتب اهلبیت (ع) و انقلاب اسلامی به این موضوع تاکید دارد که اگر ما مناسکی داریم، همه اینها وسیلهای برای رسیدن به خدا و رشد و تعالی انسان است و رشد و تعالی انسان نیز اولویت اصلی دین مبین اسلام بهشمار میرود.
مساجد تبدیل به پایگاههای سلامت شده است
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: به عنوان مثال، با وجود اینکه این روزها شاهد تعطیلی مساجد به واسطه شیوع ویروس کرونا در کشور هستیم اما بسیاری از کارآییهای اجتماعی و بروز اجتماعی مساجد خود را نشان داده و از طرفی اگر نماز جماعت در مساجد تعطیل شده، این مساجد تبدیل به پایگاههای سلامت شده است.
احمدی گفت: اگر هیئات مذهبی تجمعات و عزاداریهای خود را تعطیل کردهاند، همین بچه هیئتیها امروز به صورت شبانه با تقسیم کاری که انجام دادهاند، معابر، خیابانها، کوچهها و دربهای منازل مردم را ضدعفونی میکنند، بنابراین نمیتوان گفت هیئات تعطیل شده است، بلکه بروز اجتماعی هیئات خود را در عرصههای بحرانی نشان میدهد که از این موارد در برهههای مختلف بهویژه دوران دفاعمقدس به عینه دیدهایم و هر جا انقلاب به کمک نیاز داشته است، همین ظرفیتهای مردمی و هیئات پای کار بودند.
برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا صله رحم به صورت تماس تلفنی صورت گیرد
وی در ادامه اظهار کرد: برای قطع زنجیره انتقال این ویروس بهتر است در این ایام صله رحم به صورتماس تلفنی صورت گیرد. شایسته است در این ایام در کنار خانواده بودن را تجربه کنیم چرا که در روایات اهل بیت علیهم السلام به انس و الفت ونشستن مرد در کنار همسر خود، تاکید فراوانی شده است. این نیاز طبیعی زن است که همسرش، ساعاتی را در کنار او باشد، با او هم صحبت شود، به سخن او گوش کند. خود مرد نیزچنین نیازی را دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: این عنایت و اهتمام بالای اسلام به تحکیم مناسبات زن و شوهر و تقویت روابط عاطفی آنان را می رساند که حضور در خانه ونشستن در کنار همسر را در پیشگاه خداوند از اعتکاف در مسجدالنبی (ص) دوست داشتنی تر به شمار می آورد. و این چنین است که در سخن دیگری ازپیامبر بزرگوار اسلام (ص) آمده است «مردی که لقمه در دهان همسر خودمی گذارد دارای اجر و ثواب است.» اینها اهمیت در خانه ماندن و خدمت به همسر و فرزندان را می رساند.
نظر شما