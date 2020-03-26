از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بواشه پنج شنبه شب در دیدار نوروزی اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس با فرماندار بندرعباس و هم اندیشی در خصوص رفع مشکلات شهر بندرعباس با تبریک عید سعید باستانی نوروز بیان کرد: صدا و سیمای مرکزخلیج‌فارس باید در جهت آگاهی بخشی و تولید محتوای آموزشی در زمینه‌های مختلف پیشگیری از مبتلا به ویروس کرونا برنامه‌های متنوعی تولید و پخش نمایند و نقش اساسی در پیشگیری از شیوع این ویروس داشته باشد، در صورتی که متأسفانه هنوز به خوبی به این مسئله پرداخته نشده است و از طرفی دیگر می‌بینیم گزارشگران صدا و سیما که باید الگویی برای مردم باشند بدون ماسک و دستکش به تهیه گزارش از بین مردم می‌پردازند.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در ادامه تصریح کرد: ساکنین شهرک پیامبر اعظم با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و با توجه به اینکه تفاهمنامه سه جانبه ای بین شهرداری، راه و شهر سازی و استانداری منعقد شده اما هنوز اختلاف بین راه و شهرسازی و شهرداری است که باید این موضوع به طور جدی پیگیری شود تا مشکل ساکنین آنجا برطرف گردد.

وی افزود: هر چند که شهرداری به ساکنین این شهرک خدماتی ارائه می‌دهد اما بهتر است که این شهرک به شهرداری واگذار شود تا خدماتی بهتر از قبل در آنجا صورت گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: جهت حفظ و سلامت کودکان کار که در سر چهارراهها مشغول فروختن گل و یا نظافت ماشین‌ها هستند و همچنین برای جلوگیری از شیوع ویروس و تا زمان ریشه کن شدن این بیماری، با همکاری دستگاه‌های متولی، برای مدتی این کودکان در محلی اسکان داده شوند تا این مشکل رفع گردد.

بواشه خاطرنشان کرد: باید با اتحاد و همدلی بتوانیم زنجیره‌ی این ویروس را قطع کنیم و در جهت توسعه و آبادانی شهر و اتمام کارهای نیمه تمام تلاش کنیم.