  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ فروردین ۱۳۹۹، ۱:۴۱

عضو شورای شهر بندرعباس:

از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری شود

از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری شود

بندرعباس - عضو شورای شهر بندرعباس گفت: در ایام نوروز ساخت و سازهای غیر مجازی در شهر انجام می شود که باید با همراهی و همکاری دستگاه انتظامی،شهرداری و فرمانداری جلوی این ساخت و ساز ها گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بواشه پنج شنبه شب در دیدار نوروزی اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس با فرماندار بندرعباس و هم اندیشی در خصوص رفع مشکلات شهر بندرعباس با تبریک عید سعید باستانی نوروز بیان کرد: صدا و سیمای مرکزخلیج‌فارس باید در جهت آگاهی بخشی و تولید محتوای آموزشی در زمینه‌های مختلف پیشگیری از مبتلا به ویروس کرونا برنامه‌های متنوعی تولید و پخش نمایند و نقش اساسی در پیشگیری از شیوع این ویروس داشته باشد، در صورتی که متأسفانه هنوز به خوبی به این مسئله پرداخته نشده است و از طرفی دیگر می‌بینیم گزارشگران صدا و سیما که باید الگویی برای مردم باشند بدون ماسک و دستکش به تهیه گزارش از بین مردم می‌پردازند.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در ادامه تصریح کرد: ساکنین شهرک پیامبر اعظم با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و با توجه به اینکه تفاهمنامه سه جانبه ای بین شهرداری، راه و شهر سازی و استانداری منعقد شده اما هنوز اختلاف بین راه و شهرسازی و شهرداری است که باید این موضوع به طور جدی پیگیری شود تا مشکل ساکنین آنجا برطرف گردد.

وی افزود: هر چند که شهرداری به ساکنین این شهرک خدماتی ارائه می‌دهد اما بهتر است که این شهرک به شهرداری واگذار شود تا خدماتی بهتر از قبل در آنجا صورت گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: جهت حفظ و سلامت کودکان کار که در سر چهارراهها مشغول فروختن گل و یا نظافت ماشین‌ها هستند و همچنین برای جلوگیری از شیوع ویروس و تا زمان ریشه کن شدن این بیماری، با همکاری دستگاه‌های متولی، برای مدتی این کودکان در محلی اسکان داده شوند تا این مشکل رفع گردد.

بواشه خاطرنشان کرد: باید با اتحاد و همدلی بتوانیم زنجیره‌ی این ویروس را قطع کنیم و در جهت توسعه و آبادانی شهر و اتمام کارهای نیمه تمام تلاش کنیم.

کد مطلب 4886839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه