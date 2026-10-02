عبداللهی: نوسانات اقتصادی نیازمند مدیریت هوشمندانه و اقدام جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی ظهر امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه اراک اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در برخی عرصه‌ها، بخش قابل توجهی از توان خود را بر جنگ روانی، ایجاد شبهه، انتشار اخبار نادرست و وارونه‌نمایی واقعیت‌ها متمرکز کرده است.

وی افزود: ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان و تضعیف انسجام اجتماعی از اهدافی است که در چارچوب این عملیات دنبال می‌شود و جامعه باید با افزایش دقت و بصیرت، اخبار و تصاویر منتشرشده در فضای مجازی را بدون بررسی نپذیرد.

حجت‌الاسلام عبداللهی با اشاره به حواشی ایجادشده پیرامون حضور یک دیپلمات ایرانی هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل تصریح کرد: انتشار یک تصویر یا خبر بدون توجه به زمینه و واقعیت ماجرا می‌تواند موجب قضاوت نادرست شود و از این رو، صحت‌سنجی اخبار پیش از بازنشر ضروری است.

وی حفظ وحدت و انسجام ملی را از عوامل مهم مقابله با توطئه‌ها دانست و گفت: نباید اختلافات و حاشیه‌سازی‌ها جامعه را از مسائل اصلی کشور دور کند و سرمایه اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.

امام جمعه موقت اراک تأکید کرد: حل آسیب‌های اجتماعی صرفاً بر عهده نیروی انتظامی نیست و خانواده‌ها، آموزش و پرورش، دستگاه‌های فرهنگی و سایر نهادها نیز باید متناسب با مسئولیت خود وارد میدان شوند.

وی ادامه داد: ساماندهی مسائل اجتماعی، فرهنگی، عفاف و حجاب و مقابله با آسیب‌هایی که نسل جوان را تهدید می‌کند، نیازمند همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و خانواده‌هاست و نباید همه مسئولیت‌ها بر دوش پلیس گذاشته شود.

حجت‌الاسلام عبداللهی با اشاره به آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت تداوم آموزش حضوری تأکید کرد و افزود: تا حد امکان باید از غیرحضوری شدن کلاس‌ها جلوگیری شود، چراکه تجربه آموزش مجازی در سال‌های گذشته آسیب‌هایی به روند تعلیم و تربیت وارد کرده که آثار آن هنوز به‌طور کامل جبران نشده است.

امام جمعه موقت اراک بیان کرد: نسل جوان بیش از گذشته به گفت‌وگو، ارتباط و تبیین نیاز دارد و آموزش صرفاً از طریق فضای مجازی نمی‌تواند جایگزین ارتباط انسانی میان مربی و متربی شود.

وی تقویت امید در میان جوانان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: نباید اجازه داد ناامیدی در جامعه و به‌ویژه میان نسل جوان گسترش پیدا کند و باید نسلی تربیت شود که در مسیر زندگی و پیشرفت، خود را گرفتار بن‌بست نبیند.

حجت‌الاسلام عبداللهی تصریح کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی ریشه در ضعف مدیریت، بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی و برخی تصمیم‌های نادرست دارد و لازم است مسئولان در کنار توجه به آثار شرایط جنگی، برای مشکلاتی که ارتباط مستقیمی با جنگ ندارند نیز راهکار عملیاتی داشته باشند.

وی افزود: نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها فشارهایی است که مردم به‌طور مستقیم با آن مواجه هستند و مدیریت اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که از تشدید این فشارها بر معیشت خانوارها جلوگیری شود.

امام جمعه موقت اراک با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: عبور از فشارهای اقتصادی نیازمند همراهی دولت، مردم و بخش‌های مختلف کشور است و تجربه سال‌های گذشته نشان داده مردم در شرایط دشوار می‌توانند با همدلی و همکاری، بخشی از مشکلات را مدیریت کنند.

وی با اشاره به اقدامات دولت در بازسازی و مدیریت شرایط پس از جنگ گفت: سیاست‌ها و تصمیم‌های اقتصادی باید با دقت اتخاذ شود تا به‌صورت ناخواسته زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم نشود.

هوشیاری در برابر اخبار و روایت‌های فضای مجازی ضروری است

امام جمعه موقت اراک گفت: گستردگی مأموریت‌های پلیس گاهی موجب افزایش بیش از اندازه مسئولیت‌های این نیرو می‌شود، در حالی که باید مأموریت‌های ذاتی و قانونی آن نیز با دقت دنبال شود.

وی بر ضرورت هوشیاری نیروهای انتظامی در برابر نفوذ و توطئه‌های دشمن تأکید کرد و افزود: هیچ گزارش و خبری نباید بدون بررسی دقیق پذیرفته شود و نیروهای انتظامی باید ضمن هوشیاری، مأموریت‌های خود را با صبر، دقت و استقامت انجام دهند.

حجت‌الاسلام عبداللهی تصریح کرد: سرعت انتشار اخبار در فضای مجازی، مسئولیت کاربران و فعالان رسانه‌ای را در قبال صحت‌سنجی اطلاعات دوچندان کرده است و بی‌توجهی به منبع اخبار، بازنشر روایت‌های ناقص و قضاوت‌های شتاب‌زده می‌تواند زمینه شکل‌گیری شایعات و ایجاد التهاب در جامعه را فراهم کند.

وی ادامه داد: ارتقای سواد رسانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ آرامش و انسجام اجتماعی است.

امام جمعه موقت اراک تاکید کرد: انجام وظیفه و فعالیت در سنگر خدمت و تولید، بخشی از جهاد در برابر دشمن است و کارکنان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید با احساس مسئولیت به وظایف خود عمل کنند.

وی افزود: مطالبه اشتغال و حفظ کار، مطالبه‌ای ارزشمند است و حمایت از کارگران و تداوم فعالیت آنان باید مورد توجه قرار گیرد.