به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی به علت شیوع ویروس کرونا و توصیه‌های اکید مسئولان و متخصصان امور بهداشتی و درمانی مبنی بر پرهیز از برگزاری تجمعات با هدف جلوگیری از گسترش بیماری که منجر به توقف موقت برگزاری مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه شده است، در قالب پنجمین خطبه مکتوب جمعه توصیه‌ها و تذکراتی را بیان کرد.

بیست و یکم فروردین ۱۵ شعبان المعظم، روز ولادت منجی عالم بشریت، عصاره خلقت، ذخیره خدای بزرگ، حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه است. کسی که در این روزها باحالت اضطرار از خدای تعالی، تعجیل ظهورش را تمنّا می‌کنیم. انتظار ظهور مصلح بزرگ آسمانی و امید به آینده و استقرار صلح و عدالت همه‌گیر، امری فطری است که با آفرینش انسان همراه است و به زمان و مکان و قوم و ملت و… اختصاص ندارد، و همه بر اساس فطرت ذاتی خود دنبال روزی هستند که جهان در پرتو ظهور رهبری الهی، از ظلم و ستم نجات پیدا کند تا انسان‌ها بتوانند از تیره‌روزی خلاص شوند و به کمال مطلوب خود نائل شوند.

برای رسیدن به این مهم لازم است شرایط را فراهم کنیم که متأسفانه آمادگی برای درک حضور را نداریم و شرایط لازم برای منتظر واقعی بودن را در خود محقق نکرده‌ایم. چراکه منتظر باید کمالاتی را در خود پرورش داده باشد و مسیری را طی کرده باشد و موانعی را برداشته باشد تا خود و جامعه آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنا فداه) را پیداکرده باشد.

قطعاً در دوران غیبت با توجه به ادله و منابعی که در اختیارداریم برای زمینه‌سازی امر ظهور غیر از تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان مقدمه، وظایفی بر عهده‌داریم، نظیر؛ دعا، دوری از گناه، تقوا، صداقت در گفتار و رفتار، مأیوس بودن از دیگران و تقرب به خدا، دعوت به دین خدا، اهتمام به امربه‌معروف و نهی از منکر، همدلی شیعیان، سازمان‌دهی و … راجع به مأیوس بودن و انقطاع از دیگران به این روایت امام صادق علیه‌السلام توجه بفرمائید. فرمودند؛ همانا این امر (ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه) نمی‌آید شما را مگر پس از ناامیدی. یعنی تا انسان‌ها به قدرت‌های غیر الهی چشم امید داشته باشند، از عدالت مهدوی خبری نیست.

خیلی خلاصه عرض می‌کنم آنچه با تحقیق به دست می‌آید یکی از مهم‌ترین وظایف منتظران در دوران غیبت؛ زمینه‌سازی برای ظهور است. این مهم چگونه تجلی پیدا می‌کند؟ با تلاش برای ایجاد تمدن اسلامی است. دربیانی رهبر معظم انقلاب فرمودند: «ما آن‌وقتی می‌توانیم حقیقتاً منتظر به‌حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم. برای ظهور مهدی موعود ارواحنا فداه زمینه باید آماده بشود؛ و آن عبارت از عمل کردن به احکام اسلامی و حاکمیت قرآن و اسلام است.» برای رسیدن به این مهم باید جهتِ زندگی، سبک زندگی و رفتار ما در آن مسیر باشد. اساساً منتظران آقا اهل کار هستند و تنبلی ندارند. هر جا خلائی باشد پر می‌کنند. مثلاً امسال سال جهش تولید نامیده شده است. خوب بعد از رونق تولید که ناظر به راه انداختن و شروع تولید بود امسال باید جهش داشت تا به نتیجه رسید. یعنی باید تلاش همه‌کسانی که خود را منتظر واقعی می‌دانند مضاعف شود.

غیرازاین امور منتظر واقعی سعی در پیاده کردن احکام قرآن و اسلام دارد، مبارزه با ظلم و فساد و افساد می‌کند، قیام در برابر طاغوت و مستکبران دارد. آرمان‌های نظام اسلامی، همه به سمت حکومت مهدوی و منطبق با آن است. رهبر معظم انقلاب در کلامی فرمودند: «تمدّن اسلامی به‌صورت کامل در دوران ظهور حضرت بقیه اللَّه ارواحنافداه است. در دوران ظهور، تمدّن حقیقی اسلامی و دنیای حقیقی اسلامی به وجود خواهد آمد.» اگر دقت فرموده باشید رسیدن به این تمدن دو بخش دارد یکی قبل از ظهور که زمینه‌سازی است. و دیگری بعد از ظهور که تحقق کامل تمدن اسلامی است. فرمودند: «شما باید زمینه را آماده کنی، تا آن بزرگوار بتواند بیاید و در آن زمینه‌ی آماده، اقدام فرماید. از صفر که نمی‌شود شروع کرد! جامعه‌ای می‌تواند پذیرای مهدی موعود ارواحنا فداه باشد که در آن آمادگی و قابلیت باشد، و الّا مثل انبیا و اولیای طول تاریخ می‌شود.» پس خلاصه اینکه مهم‌ترین وظیفه‌ی منتظران در دوران غیبت، اولاً خودسازی و ثانیاً دنبال کردن اهداف حکومت ایشان از طریق ایجاد «تمدن اسلامی» است. خدای تعالی همه ما را موفق به طی کردن این مسیر مهم بگرداند.

در ضمن ما روز نیمه شعبان را به سربازان گمنام امام زمان علیه‌السلام، خدا قوت گفته، تقدیر و تشکر می‌کنیم. کسانی که با گمنامی و سختی، امنیت و آرامش جامعه را حفظ می‌کنند. با اخلاص و شجاعانه به دل خطر می‌زنند تا کسی نتواند به کیان ایران و انقلاب گزند وارد کند. و البته در این راه شهدا گران‌قدری را تقدیم اسلام کرده‌اند. خدای تعالی، مجاهدات‌های بزرگ ولی خاموش عزیزان را به احسن وجه قبول فرماید.

جامعه جوان باید کشور را به قله‌های بلند ترقی و استقلال برساند

هفدهم فروردین مصادف با ۱۱ شعبان ولادت حضرت ابوالحسن، علی بن الحسین (علی‌اکبر) علیه‌السلام است که در سال ۳۳ قمری واقع شد و این روز را روز جوان نامیدند. اولین شهید خاندان بنی‌هاشم در کربلا دارای شخصیت معنوی و سجایای عالی اخلاقی مثل سخاوت و شجاعت بود. علی‌اکبر علیه‌السلام الگوست. وقتی شبیه‌ترین فرد به رسول خداست، پس از جهت فضائل اخلاقی مرتبه بالایی دارد چون شبیه این تعبیر قرآنی است که فرمود: «انک لعلی خلق عظیم.» (قلم/۴) و همان‌طور که رسول خدا به تعبیر قرآن اسوه حسنه برای بشریت است. او هم که شبیه پیامبر است نقش اسوه و الگو را دارد. لذا می‌توان از ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری او برای ارتقا و رشد مادی و معنوی الگوبرداری کرد، و چون در سن جوانی به شهادت رسید روز ولادتش را برای تکریم و همچنین توجه جوانان به وظایف مهمی که بر عهده‌دارند روز جوان نامیدند. همه میدانیم جامعه ما جوان است، و این یک امتیاز بزرگ است که باید کشور را به قله‌های بلند ترقی و استقلال برساند.

انقلاب اسلامی هویت دینی و ملی جوانان را به آنان برگرداند

در همه دوران و به‌خصوص دوره انقلاب نقش جوانان در عرصه‌های مختلف غیرقابل‌انکار است. جوانان هم شور انقلابی را در بین مردم ایجاد کردند و هم خستگی‌ناپذیر برای به ثمر رسیدن انقلاب تلاش کردند و در محلات و مناطق و شهرها کارهای اساسی مثل تدارک و سازمان‌دهی را به عهده گرفتند. کاری که انقلاب اسلامی انجام داد این بود که هویت دینی و ملی جوانان را به آنان برگرداند به‌طوری‌که مسئولیت بزرگ خود را شناختند و وارد میدان عمل برای رشد و توسعه کشور شدند. بنابراین مهم‌ترین نقش برای آینده انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف آن و ساختن فردایی بهتر در تمام زمینه‌ها را، همراهی و مشارکت جوانان خواهند داشت که نباید با اهمال و کوتاهی‌ها از این سرمایه عظیم غافل بود. نگاه اجمالی به مسائل مختلفی که برای ایران پیش‌آمده از جنگ تحمیلی بگیرید تا سازندگی و عرصه‌های علمی و هسته‌ای و ده‌ها و صدها پیشرفت این سال‌ها، دفاع از حرم و حریم ایران و انقلاب همه توسط جوانان بوده است. لذا از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های متولی باید شناخت آسیب‌هایی باشد که متوجه جوانان است. و دغدغه اصلی مسئولان و از اولویت‌های نظام باید برطرف کردن آسیب‌هایی مثل شغل و مسکن و ازدواج آسان و… باشد. متأسفانه مشکل اصلی در امور جوانان این است که دستگاه‌های متعدد بدون برنامه مشخص و مدون و بدون توجه به نیازهای مخاطب، در عرض هم کارهای پراکنده‌ای را انجام می‌دهند که قابلیت ارزیابی و آسیب‌شناسی هم ندارد. اگر مطالبات جوانان موردتوجه قرار گیرد و با برنامه‌ریزی دقیق، دنبال و اجرایی شود شاهد تحولات عظیم همه‌جانبه در کشور بود.

جشنواره جوان موفق البرز باهدف شناسایی جوانان نخبه استان برگزار می‌شود

اگر دوستان یادشان باشد سال گذشته در همین ایام جشنواره جوان موفق البرز در گام دوم انقلاب، با تأکید بر این نکته که نیروی جوان، سرمایه اجتماعی و آینده‌ساز کشور است، را برای اولین بار برگزار کردیم که با فراخوانی که انجام گرفت تعداد کثیری از جوانان نخبه و فرهیخته استان در همه زمینه‌ها را شناسایی کردیم و همایشی هم برگزار شد و در طول سال هم تلاش شد برای آنان فضاهای مناسب شغلی و فعالیتی که موردنظرشان است فراهم شود. امسال باقوت بیشتر و از ماه‌ها قبل اقدام صورت گرفت کارها برای برگزاری مراسم انجام شد که متأسفانه به خاطر ویروس فعلاً مسکوت ماند تا در اولین فرصت جشنواره برگزار شود.

هرچه دشمن سخت‌تر بگیرد، ملت ایران قوی‌تر می‌شود

بیستم فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای و سالروز قطع رابطه ایران و آمریکاست. چه روز فرخنده و میمونی. از این روز که قطع رابطه شروع شد. رشد کمی و کیفی ایران به همراه کینه‌ها و دشمنی‌ها هم آغاز شد و تا امروز هم ادامه داشته و در مقاطع مختلف سنگین‌تر و بی‌رحمانه‌تر هم شده و این روزها که دنیا شاهد این بلیه ی همه‌گیر است باز دست از عناد و لجاج برنداشته و در مسیر شیطان قدم برمی‌دارد. به ایران تهمت می‌زنند و رجز می‌خوانند و دروغ‌پراکنی می‌کنند و سعی می‌کنند برای خودشان متحد درست کنند. غافل‌اند که هرچه سخت‌تر بگیرند ایران قوی‌تر می‌شود. در همین جریان ویروس کرونا خوب پیشرفت‌ها را می‌بینند و بدبختی خودشان را هم می‌بینند. لذا عصبانی می‌شوند و شروع می‌کنند به پرخاشگری و ناسزا گفتن به دستگاه‌های خدمتگزار به ملت.

امروز سپاه وسط میدان است برای حمایت از مردم، یکی از نهادها که در همه مشکلات از لحظات اولیه وارد عرصه خدمت‌رسانی می‌شود و تا کار را به نتیجه نرساند رها نمی‌کند ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است. که گل‌کارشان همین فعالیت شبانه‌روزی در کنار کادر پزشکی برای از بین بردن ویروس کروناست. لیست خدماتی که ارائه داده‌اند را ببینید. این را بدانید هر وقت عصبانیت آمریکا از دستگاهی بیشتر شد یعنی آن دستگاه کارش را درست انجام می‌دهد. وقتی خودتان را آقای جهان م یدانید اما نمی‌توانید کاور و ماسک برای کادر درمانی و شهروندان خود تهیه کنید و برای تأمین آن اقدام به دزدی از فرودگاه‌ها می‌کنید. ولی در ایران ستاد اجرایی امام در یک فقره فعالیت خطوط تولید ماسک سه لایه و ان ۹۵ و تولید سه میلیون ماسک بهداشتی در روز را راه‌اندازی می‌کند. معلوم است که باید عصبانی باشید. به قول شهید بهشتی خوب از عصبانیت بمیرید. «ملت ما راه خود را پیداکرده و باقدرت و صلابت تا پایان طی خواهد کرد و نابودی و اضمحلال شما و اذنابتان نزدیک است و به‌خوبی دیده می‌شود». نمونه استیصال خیمه‌شب‌بازی است که در عراق راه انداخته‌اید و رجزخوانی می‌کنید و می‌خواهید با ایجاد رعب مقاومت مردم عراق و نیروهای مردمی متزلزل کرده و با دخالت در امور داخلی عراق، روش جنگ‌طلبانه خود در منطقه را ادامه بدهید. بدانید کوچک‌ترین تحرک شما را سربازان سلحشور ایران اسلامی رصد می‌کنند و در صورت لزوم فرصت جمع‌کردن جنازه‌های خود را هم نخواهید داشت. خروج کامل آمریکای تروریست و دنباله‌های خبیثش تنها راه آرامش و ثبات منطقه خواهد بود.

رسالت هنرمند انقلابی، اعتلای ارزش‌های دینی و انقلابی با زبان هنر است

بیستم فروردین به مناسبت شهادت هنرمند بسیجی شهید سید مرتضی آوینی روز هنر انقلاب اسلامی نام‌گرفته است.

شهید آوینی نمونه و مصداق بارزی از هنرمند انقلابی دغدغه مند، بصیر و زمان‌شناس است که شجاعت لازم را برای بیان مقاصد عالی خود را دارد. و در زمان لازم با زبان هنر از انقلاب و ارزش‌های الهی دفاع می‌کند و در آثارش آن را تبلیغ و ترویج کرده به رسالت هنری‌اش عمل می‌کند ولو ملامت کنندگان او را سرزنش کنند. یاد این شهید سعید و همه شهدای انقلاب اسلامی گرامی می‌داریم.

مسئولین به افراد بی‌بضاعت و روزمزدها توجه داشته باشند

تذکر: مردم مؤمن و عزیز توجه دارید که بی‌تفاوتی نسبت به بیماری اگر باعث ضرر به دیگری بشود ضمان آور است و قطعاً خلاف شرع است لذا طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را باقوت دنبال کنید. و درعین‌حال مسئولین محترم که طرح‌ریزی می‌کنند حتماً به افراد بی‌بضاعت و روزمزدها هم توجه داشته باشند.

تمام عالم برای انسان کلاس درس و آموختن است

خوب است همان‌طور که هفته قبل عرض کردم از ویروس کرونا عبرت و درسی بگیریم که تمام عالم برای انسان در هرلحظه کلاس درس و آموختن است. باید با دیدن این‌همه گستردگی و از بین رفتن انسان‌های غنی و ثروتمند که دارایی آن‌ها سودی به حال آن‌ها نداشت. عالمانی که با داشتن علم فراوان ولو در طبابت؛ علمشان سودی به حال آن‌ها نداشت، انسان‌های قوی‌پنجه و قوی که این قوت در مقابل این بیماری توان مقاومت نداشت را به دیده عبرت بنگریم و این آیه شریفه را در نظر داشته باشیم که خطاب به انسان‌هاست نه‌فقط اهل ایمان و مسلمین که در آیه ۱۵ سوره فاطر فرمود: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید. که در مقابل خدا هیچیم اگر اراده کند که با موجودی که با چشم نامرئی دیده نمی‌شود می‌تواند تمام عالم را زمین‌گیر کند. و اگر اراده کند ضدش را به بشر می‌آموزد تا خود را نجات دهد. و چون خدای تعالی برای کمک به بشر وسیله قرارداد. در این لحظات ولی‌عصر ارواحنا فداه را برای نجات از این بلیه واسطه قرار می‌دهیم که یا ایهاالعزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.

خدای تعالی اعیاد این ماه را بر همه شما مبارک بگرداند. فرج مولامون ولیعصر ارواحنا فداه نزدیک بگرداند. بیماری و بلا از مردم عالم مرتفع بگرداند. رهبر فرزانه و عزیزمان را در پناه خودش محفوظ بدارد.