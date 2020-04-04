تشخیص کرونا با هوش مصنوعی در ایران/ تولید ۱۰۰ هزار کیت در هفته

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری امروز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند تشخیص پاندمی کووید ۱۹ که با حضور فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در محل معاونت علمی برگزار شد، گزارشی از وضعیت شرکتهای دانش بنیان که خط مقدم مبارزه با کرونا هستند ارائه کرد.
وی عنوان کرد: در اکوسیستم نوآوری شرکتهای فعال مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای مختلفی هستند که در حوزه بیوتک فعالیت میکنند که فعالیت آنها اکنون منجر به تولید کیتهای تشخیص کرونا شده است.
ستاری ادامه داد: در حال حاضر دو شرکت دانش بنیان در حوزه کیت تشخیص کرونا فعالیت میکنند و ۲۵۰ هزار کیت را تحویل دادهاند.
وی افزود: این شرکتها ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار کیت در هفته را دارند.
ستاری با اشاره به ورود یکی دیگر از شرکتهای دانش بنیان فعال در عرصه تولید کیت گفت: همچنین شرکت دیگری در حال اخذ تاییدیه در راستای تولید کیت تشخیص کروناست. از این رو میتوانیم نتیجه بگیریم که دیگر نیاز به واردات کیتهای تشخیص نداریم.
تامین تجهیزات مورد نیاز در شرایط مبارزه با کرونا
وی با اشاره به تولید تجهیزات در زمینه مبارزه با کرونا گفت: اتفاق مهم دیگری که توسط شرکتهای دانش بنیان رخ داده است این است که دو شرکت به تولید ونتیلاتور ورود کردهاند و توانستهاند آنها را تولید کنند و نیاز بیمارستانها را برطرف سازند.
وی با بیان اینکه این دستگاه میتواند یک تخت معمولی را به یک تخت آی سی یو تبدیل کند گفت: در حال حاضر مشکل بسیاری از شرکتها تولید این ونتیلاتورهاست که میبینیم با ورود شرکتهای دانش بنیان به این مرحله نیاز برطرف شده و با قیمت پایین به بازار عرضه میشود.
ستاری تاکید کرد: البته یکی از این شرکتها قبل از شیوع کرونا موفق به صادرات دستگاههای خود به کشورهای اروپایی شده بود اما تلاشهای سه شیفته این شرکت در راستای تامین نیاز کشور قابل تقدیر است.
تامین ماسکها توسط شرکتهای دانش بنیان
ستاری با اشاره به تولید ماسکهای مورد نیاز کشور توسط شرکتهای دانش بنیان گفت: در ابتدای شیوع این ویروس تولید ماسک با مشکل مواجه بود که این شرکتهای دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات ساخت ماسک به عرصه تولید ماسک ورود پیدا کردند تا بتوانند نیاز کشور را از این منظر برطرف سازند.
وی افزود: هنگام شیوع کرونا، تولید ماسک بیش از ۴ برابر شد که البته باید دهها برابر افزایش یابد تا علاوه بر نیاز کشور نیاز منطقه برطرف شود.
ورود شرکتهای دانش بنیان در حوزههای دارویی
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان شدیداً در حال تحقیقات در زمینه پروتکلهای دارویی برای درمان کرونا هستند، گفت: در حال حاضر کارآزمایی های بالینی توسط محققان کشور در این شرکتها در حال انجام است.
وی افزود: اتفاقات خوبی که در این حوزه رخ داده این است که دیگر نیازی به واردات برای مبارزه با کرونا نداریم و به واسطه شرکتهای دانش بنیان کمبودها مرتفع شده است.
ستاری با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان خط مقدم مبارزه با ویروس ناشناخته کرونا هستند، گفت: امیدواریم بتوانیم به مرحلهای برسیم که کسی پشت در بیمارستانها نماند.
وی ادامه داد: کمتر کشوری در دنیا توانسته به واسطه هماهنگیها در راستای مبارزه با کرونا فعالیت کند که این حاصل سرمایه گذاری کشور در حوزههای مختلف بهداشتی، فناوری و نوآوری است.
تشخیص کرونا با دقت بالا با استفاده از هوش مصنوعی
وی با اشاره به دستاورد دیگر محققان در حوزه هوش مصنوعی گفت: تاکنون شرکتهای دانش بنیان در حوزه تولید کیتهای تشخیص ورود پیدا کردند اما چندین شرکت توانستند با استفاده از هوش مصنوعی و با ارائه تکنولوژیهای جدید در این زمینه روشی جدید را برای تشخیص کرونا ارائه دهند.
ستاری با بیان اینکه این نگاه جدیدی برای تشخیص با دقت ویروس کرونا با استفاده از سی تی اسکن به شمار میرود، گفت: این نتیجه حرکت شرکتهای دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی است.
وی تاکید کرد: اکنون این شرکت توانسته با دقت بالایی سامانهای را ترتیب دهد که به واسطه آن ویروس کرونا با استفاده از یک سی تی اسکن قابل تشخیص است این سامانه در بسیاری از بیمارستانها میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.
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