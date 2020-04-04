دولت آمریکا از همه گیری کرونا مطلع بود اما نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «نوآم چامسکی» زبانشناس آمریکایی و نظریه پرداز برجسته سیاسی، در تازهترین اظهارات خود نحوه پاسخگویی واشنگتن در مواجهه با شیوع کووید ۱۹ را زیر سوال برد و در عین حال هشدار داد حتی در صورت رفع بحران کرونا، تهدیدهایی نظیر جنگ هستهای و گرمایش جهانی، همچنان به قوت خود باقی است.
وی همچنین تاکید کرد بیماری همهگیر کرونا قابل پیشگیری بود چراکه اطلاعات کافی برای انجام چنین کاری در اختیار جهان قرار داشت.
به گفته چامسکی، در اکتبر ۲۰۱۹ و درست قبل از شیوع کرونا، آمریکا در مقیاسی وسیع، امکان وقوع چنین اپیدمی را شبیهسازی کرده بود.
اشاره وی به مانور موسوم به «ایونت ۲۰۱» به میزبانی مرکز امنیت سلامت جانز هاپکینز و در همکاری با مجمع جهانی اقتصاد است.
به گفته چامسکی، در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹، چین سازمان بهداشت جهانی را از وجود نوعی ذاتالریه با منشأ ناشناس مطلع کرد و چندی بعد نیز دانشمندان چینی این ویروس را کشف کردند. از آن زمان، بسیاری از وجود چنین بیماری مطلع بودند و اقدامی برای مقابله با آن انجام ندادند.
وی به نحوه مقابله با کرونا در کشورهای مختلف نیز اشاره کرد و از خودخواهی آلمان و سهلانگاری انگلیسی شکایت کرد حال آنکه از تناقض گویی دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا نیز که یک روز کرونا را نادیده میگیرد و روز دیگر، آن را دشمن نامرئی میخواند؛ تعجب کرد.
چامسکی همچنین ترامپ را به دلیل تداوم تحریمهای ضدایرانی آن هم در حالی که مردم این کشور به دلیل ابتلاء به کرونا جان خود را از دست میدهند سرزنش کرد.
به گفته این اندیشمند آمریکایی، ترامپ و آدمهای کوتوله او ما را به سمت پرتگاه پیش میبرند و چنانچه سرنوشت مان را به دست دلقکهای جامعه ستیز بسپاریم، کار ما تمام است و در حال نزدیک شدن به این نقطه هستیم.
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