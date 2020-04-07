به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در حالی که اکثر کشورهای جهان با گسترش ویروس کرونا روبرو هستند درگیری‌ها در لیبی در سایه انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور همچنان ادامه دارد.

حملات خمپاره‌ای در اطراف طرابلس و مشخصاً در حومه جنوبی این شهر باعث شد تا یک بیمارستان در این منطقه آسیب ببیند و تعدادی از کادر پزشکی آن مجروح شوند.

همچنین محورهای ابوسلیم و فرودگاه معیتیقه به تازگی شاهد حملات توپخانه‌ای گسترده بوده‌اند.

روز گذشته دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد که به آتش بس در این کشور پایبند است اما ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر این آتش بس را زیر پا می‌گذارد.

دولت وفاق ملی اعلام کرده است که تاکنون ۱۹ نفر در مناطق تحت کنترل این دولت به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند اما خلیفه حفتر مدعی است که مناطق تحت کنترل وی هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت نکرده است.