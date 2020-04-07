ابراز نگرانی رئیس دانشگاه آزاد از کاهش درآمد این دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد مهدی طهرانچی در نشست وزیر علوم و معاونان این وزارتخانه با جمعی از اعضای کمیسیون آموزش، با اشاره به اینکه با گسترش بحران کرونا، بشر به اهمیت توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه علم واقف شد گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از ۳ بیمارستان خود در تهران برای خدمت‌رسانی به بیماران کرونا استفاده کرده است.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش مجازی این دانشگاه بایستی ۲۴ هزار عضو هیئت‌علمی و ۱ میلیون دانشجو را آموزش دهیم.

رئیس دانشگاه آزاد از آثار اقتصادی و کاهش درآمدهای دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌های غیردولتی نیز ابراز نگرانی کرد که ممکن است از عهده‌ هزینه‌های جاری خود برنیایند.