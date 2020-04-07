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۱۹ فروردین ۱۳۹۹، ۱۶:۰۱

ابراز نگرانی رئیس دانشگاه آزاد از کاهش درآمد این دانشگاه

ابراز نگرانی رئیس دانشگاه آزاد از کاهش درآمد این دانشگاه

رئیس دانشگاه آزاد از آثار اقتصادی و کاهش درآمدهای دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌های غیردولتی در شرایط بحران کرونا ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد مهدی طهرانچی در نشست وزیر علوم و معاونان این وزارتخانه با جمعی از اعضای کمیسیون آموزش، با اشاره به اینکه با گسترش بحران کرونا، بشر به اهمیت توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه علم واقف شد گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از ۳ بیمارستان خود در تهران برای خدمت‌رسانی به بیماران کرونا استفاده کرده است.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش مجازی این دانشگاه بایستی ۲۴ هزار عضو هیئت‌علمی و ۱ میلیون دانشجو را آموزش دهیم.

رئیس دانشگاه آزاد از آثار اقتصادی و کاهش درآمدهای دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌های غیردولتی نیز ابراز نگرانی کرد که ممکن است از عهده‌ هزینه‌های جاری خود برنیایند.

کد مطلب 4894828
زهرا سیفی

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    نظرات

    • US ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
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      صرفه جویی که از لحاظ هزینه مصرف انرژی (آب برق گاز) و تلفن و ایاب و ذهاب سرویس های داخل واحدها شده خیلی از کسری ها رو جبران کرده. چرا با عدد و رقم ادعای خودشون رو اثبات نمیکنن؟
    • تا IR ۲۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
      0 0
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      دارین به گدایی میوفتین😂😂

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