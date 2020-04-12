دکتر اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت استارت آپها در کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۶ هزار استارت آپ در کشور مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: استارت آپ ها باید در بازار و با الگوهای های نوآورانه و پرهیز از ایدههای تکراری فعالیت کنند.
رئیس مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری خاطرنشان کرد: استارت آپ شرکتی است که خدمات مقیاس پذیری را بر پایه فناوریهای نوین در بستر فناوری اطلاعات ارائه میدهد؛ آنها میتوانند فعالیت خود را به گونهای پیش ببرند که به شرکتهای دانش بنیان نوپا، صنعتی و یا تولیدی تبدیل شوند.
قادری فر با تاکید بر اینکه اکثر استارت آپها در حال حاضر ایده نوآورانه یا محصول قابل ملموسی دارند و مردم از این محصولات بهره میبرند، بیان کرد: رشد استارت آپها هفتهای است و به گونهای فعالیت میکنند که بتوانند در قالب یک شرکت به فعالیتهای خود ادامه دهند.
قادری فر به شکل گیری نسل دوم استارت آپ های فناوری محور پس از بلوغ استارت آپهای حوزه خدمات اشاره کرد و گفت: زیست بوم استارت آپی کشور از بزرگترین و کم نظیرترین زیست بومهای استارت آپی در منطقه آسیای جنوب غربی به شمار میرود که به محل فعالیت و توسعه کسب و کارها این غولهای بزرگ اقتصاد آینده کشور تبدیل شده است.
وی به فعالیت دهها شتابدهنده تخصصی برای حمایت و توسعه بازار استارت آپها اشاره کرد و افزود: عناصر این زیست بوم در بستر مراکز و کارخانههای نوآوری در خدمت رونق تولید فناورانه و ارتقای معنی دار اقتصاد دانش بنیاد در منظومه اقتصادی کشور هستند.
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی با بیان اینکه بیش از ۶۲۰۰ هزار استارت آپ در کشور فعالیت میکنند، خاطر نشان کرد: معاونت علمی به عنوان حامی و تسهیل گر جریان نوآوری در کشور خود را مکلف به حمایت از کسب و کارهای نو میداند و در این راستا برنامهها و ابزارهای سیاستی متناسبی را برای تقویت این زیست بوم به کار میگیرد.
وی با بیان اینکه استارت اپها، کسب و کارهای نویی هستند که مبتنی بر نیازها در حوزه خدمات و فناوری هستند؛ این استارت آپها طی دو سه سال اخیر شکل گرفته اند، بیان کرد: این استارت آپها هم توانسته اند ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد کنند.
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