به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سیدضیاء هاشمی در گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش سراسر کشور، با قدردانی از تلاشهای مدیران و معاونان پرورشی و فرهنگی، اظهار کرد: اهمیت آموزشوپرورش و جایگاه حوزه پرورش برای همه روشن است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید به نقش این حوزه در تربیت اجتماعی و فرهنگی دانشآموزان توجه کنیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه نظامهای آموزشی پیشرفته، مدرسه را صرفاً محل انتقال دانش نمیدانند، گفت: مدرسه باید جایگاه و پایگاه تربیت شهروند باشد؛ شهروندی که مشارکتجو، خلاق، مسئولیتپذیر و دارای تفکر نقاد باشد و بتواند در جامعه نقشآفرینی کند. دانشآموز باید علاوه بر علم و مهارت، مسئولیت اجتماعی و توانایی کنشگری را نیز بیاموزد. اگر هدف آموزش، آمادهکردن انسان برای زندگی اجتماعی است، مدرسه باید فرصت تجربه مشارکت، گفتوگو، مسئولیتپذیری و حل مسئله را برای دانشآموزان فراهم کند.
هاشمی با تأکید بر اینکه تربیت دانشآموز مشارکتجو بدون فراهمکردن زمینه گفتوگو و نقد امکانپذیر نیست، گفت: ما به تفکر نقاد نیاز داریم و باید زمینهای فراهم کنیم که دانشآموز بتواند نقد دلسوزانه و مشفقانه داشته باشد و در عین حال نسبت به جامعه، کشور و آینده خود احساس مسئولیت کند. دانشآموزی که فرصت سؤالکردن، نقدکردن، شنیدن دیدگاه متفاوت و مشارکت در تصمیمگیری را تجربه میکند، در آینده نیز شهروندی فعالتر و مسئولتر خواهد بود.
هر دانشآموز؛ یک کنشگر اجتماعی
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ضرورت مشارکت عمومی در حل مسائل کشور اظهار کرد: باید به دنبال این باشیم که هر دانشآموز، متناسب با توان و شرایط خود، یک اقدام مؤثر و مسئولانه برای جامعه انجام دهد. مشارکت دانشآموزان نباید صرفاً به حضور در برنامههای رسمی محدود شود، بلکه باید زمینهای فراهم کنیم تا آنان در مدرسه، محله و جامعه احساس کنند میتوانند در حل مسائل نقش داشته باشند.
وی با تأکید بر اهمیت نقش مدیران و معاونان پرورشی در این زمینه افزود: بخش مهمی از این مسئولیت بر عهده کسانی است که در حوزه پرورش اجتماعی و فرهنگی فعالیت میکنند؛ زیرا تربیت اجتماعی زمانی محقق میشود که دانشآموز فرصت تجربه واقعی مسئولیت و مشارکت را داشته باشد. خانواده، محله، تشکلهای دانشآموزی و سایر ظرفیتهای اجتماعی میتوانند در کنار مدرسه به فرایند تربیت کمک کنند.
هاشمی با بیان اینکه دانشآموز صرفاً دریافتکننده آموزش نیست، گفت: دانشآموز امروز فقط دانشآموز نیست؛ بلکه «مسئولیتآموز»، «ایدهآموز» و حتی «آموزشگر» است و باید فرصت نقشآفرینی داشته باشد. قرار نیست مدیران و معلمان به جای دانشآموزان فکر یا کنش کنند؛ بلکه وظیفه آنان زمینهسازی و تسهیلگری است تا دانشآموز بتواند نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای دانشآموزان در عرصههای مختلف افزود: هر دانشآموز میتواند در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، رسانهای، ورزشی و امدادی نقشآفرین باشد و آموزشوپرورش باید این ظرفیت را شناسایی و برای بالفعلشدن آن زمینه ایجاد کند.
طرح «نماد»؛ نمونهای از ظرفیتهای آموزشوپرورش
هاشمی با اشاره به اجرای برنامههای غربالگری و طرح «نماد» در آموزشوپرورش گفت: اجرای چنین طرحهایی نشان میدهد که با وجود محدودیتها میتوان اقدامات گسترده و اثرگذار انجام داد و باید از ظرفیتهای موجود برای توسعه این برنامهها استفاده کرد. آموزشوپرورش و مدرسه امروز فقط وظیفه آموزش دروس و تحصیل را برعهده ندارند، بلکه آموزش مهارت، مسئولیتپذیری و جامعهپذیری نیز از مأموریتهای مهم آن است.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ظرفیت رسانهای دانشآموزان اظهار کرد: امروز هر دانشآموز یک رسانه در اختیار دارد و باید از این ظرفیت برای تقویت نقشآفرینی اجتماعی دانشآموزان استفاده کنیم. طرح «هر دانشآموز یک خبرنگار» و ایده «هر مدرسه یک تحریریه» میتواند فرصتی برای تقویت سواد رسانهای، مسئولیتپذیری و مشارکت دانشآموزان باشد.
هاشمی آموزشوپرورش را یکی از کانونهای مهم توسعه کشور دانست و گفت: توسعه فقط اقتصادی نیست؛ بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و معنوی نیز دارد و آموزشوپرورش میتواند و باید در همه این عرصهها نقشآفرین باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه شرایط موجود میتواند علاوه بر ایجاد محدودیت، فرصتهایی برای تحول ایجاد کند، گفت: باید از این فرصت برای تقویت نقش دانشآموزان استفاده کنیم و از «برای دانشآموز کار کردن» به سمت «با دانشآموز کار کردن» حرکت کنیم.
هاشمی با بیان اینکه هر دانشآموز یک کنشگر اجتماعی است و مدیران و معلمان باید با تسهیلگری و زمینهسازی، امکان نقشآفرینی او را فراهم کنند، گفت: معتقدیم دانشآموز امروز فقط نسل آیندهساز نیست؛ بلکه نسل امروزساز نیز هست و باید فرصت داشته باشد در مسائل اجتماعی، فرهنگی و ملی نقش ایفا کند. اگر بتوانیم دانشآموزانی مسئول، مشارکتجو، جامعهپذیر و دارای تفکر نقاد تربیت کنیم، آموزشوپرورش میتواند به یکی از کانونهای اصلی توسعه و اقتدار کشور تبدیل شود.
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