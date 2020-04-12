تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه جمالزاده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد معماریان دبیر اجرایی این جشنواره با اعلام این خبر گفت: با توجه به تقاضاهای مکرر شرکت کنندگان برای افزایش زمان ارسال آثار، همچنین تقارن برگزاری جشنواره با ایام کرونا و محدودیت برخی از متقاضیان برای استفاده از کافی نت و سیستم مورد نیاز برای ارسال اثر، تصمیم گرفته شد این مهلت به مدت ۱۰ روز تمدید شود.

محمد معماریان ادامه داد: مدت زمان تمدید در شورای سیاست گذاری نهایی شده و به هیچ عنوان امکان تمدید مجدد وجود ندارد؛ بر همین اساس از متقاضیان درخواست می‌کنیم هر چه سریع‌تر مراحل ثبت نام و ارسال اثر را طی نموده و انجام این مهم را به دقایق پایانی موکول نکنند تا با توجه به ترافیک درخواست مراجعه به سایت با مشکل مواجه نشوند.

او اضافه کرد: دومین دوره جایزه جمالزاده توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می‌شود.

فراخوان این دوره را نیمه اول دی ماه گذشته در ۲ بخش آزاد و اصفهان اعلام کردیم. بخش اصفهان این جایزه، شامل ۲ بخش داستان کوتاه اصفهان و زندگی نگاره‌ها " ناداستان" ی اصفهان اعلام شد و بخش آزاد این مسابقه همان طور که مشخص است پذیرای داستان‌هایی با درونمایه و مضامین آزاد محصول کار خلاق نویسندگان. اما در روزهای پایانی سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا که تأثیری همه جانبه بر زندگی ما داشت، بخش ویژه کرونا زیرمجموعه بخش زندگی نگاره و ناداستان ها در جایزه جمالزاده تعریف شد تا علاقه مندان به ناداستان نویسی تجربیات خود را از روزهای کرونا و مواجهه با آن در هر جای جهان در این بخش ثبت کنند.

معماریان ادامه داد: نویسندگان می‌توانند در بخش کرونا سه اثر و در بخش‌های دیگر هر کدام یک اثر را به دبیرخانه جایزه ارسال کنند و برای دریافت فرم ثبت نام جایزه جمالزاده و اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی Jamalzadehaward.ir مراجعه نمایند. جوایز بخش‌های مختلف جایزه نیز به ترتیب زیر است:

بخش آزاد: نفر اول ۸ میلیون تومان، نفر دوم ۵ میلیون تومان و نفر سوم ۳ میلیون تومان.

بخش ویژه اصفهان:

الف_ داستان کوتاه: نفر اول ۱۰ میلیون تومان، نفر دوم ۷ میلیون تومان، نفر سوم ۵ میلیون تومان.

ب_ ناداستان: نفر اول: ۶ میلیون تومان، نفر دوم ۴ میلیون تومان، نفر سوم: ۲ میلیون تومان.

جایزه ویژه هیأت داوران: ۵ میلیون تومان.

همچنین نویسندگان سه اثر برتر بخش کرونا سه جایزه ۴۰ میلیون ریالی دریافت خواهند کرد.