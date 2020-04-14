بهسازی ۵۵ هزار واحد کم دوام روستایی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی عنوان کرد: بنیاد مسکن استان اردبیل به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال برای توسعه عمران و آبادانی روستاها هزینه نموده و در ۴۶۵ روستا نیز طرح هادی را به اتمام رسانده است.

وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تاکنون در راستای تحدید حدود اراضی و تعیین مالکیت زمین به تعداد یکصد هزار و ۵۵۹ جلد سند مالکیت با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در ۳۴۹ روستا و ۲۲ شهر به متقاضیان در توابع شهرستان‌های استان صادر کرده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل یادآور شد: با توجه به ضرورت مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی تاکنون از ۱۰۰ هزار واحد کم دوام و بی دوام شناسایی شده، بهسازی و مقاوم سازی بیش از ۵۵ هزار واحد انجام پذیرفته است.

سبحانی گفت: میزان تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی ۴۰۰ میلیون ریال بوده که با نرخ ۵ درصد محاسبه می‌گردد و برای تأمین مسکن و حمایت از اقشار کم درآمد نیز تسهیلات بلاعوض برای دهک‌های پایین تا سقف ۴۰ تا ۸۰ میلیون ریال توسط این نهاد انقلابی اعطا می‌گردد.

به گفته وی یکی از مشکلات اساسی مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی در سطح استان، موضوع اراضی قشلاقات شمال استان و بحث مالکیت زمین در این مناطق بود که اخیراً با حمایت مقام عالی استان، دستگاه قضائی (شورای حفظ حقوق بیت المال) و با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، این مشکل مرتفع گردیده و تسهیلات لازم برای درجا سازی واحدهای غیر مقاوم واقع در اراضی قشلاقات نیز در اختیار روستاییان و عشایر این مناطق قرار می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل در خصوص مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستاهایی که در مواجهه با مخاطرات طبیعی همچون خطر رانش زمین هستند نیز گفت: در این راستا ۲۳۴ واحد مسکونی بازسازی شده که از جمله این روستاها می‌توان به روستای ترازوج (۴۳ واحد)، روستای مصطفی لو (۷۶و احد) از توابع شهرستان خلخال و همچنین روستای کلانسرا (بیش از ۱۰۰ واحد)، روستای پیله درق (۱۵ واحد) اشاره کرد.

سبحانی اضافه کرد: یکی از اهداف تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کمک به خانه سازی برای محرومان و تأمین مسکن نیازمندان و اقشار کم درآمد و بی بضاعت جامعه بوده و در این خصوص بنیاد مسکن در بیش از ۴ دهه فعالیت عمرانی، توانسته است نزدیک به ۳۳۰۰ واحد مسکونی را از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) و منابع داخلی احداث و در اختیار خانواده‌های مستضعف و فاقد مسکن قرار دهد.

وی در ارتباط با طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل بر اساس مکاتبات و صورت جلسات انجام شده با اداره کل راه و شهرسازی استان در ۱۰ شهر با ظرفیت ساخت تعداد ۹۷۴ واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن تمهیداتی را اتخاذ نموده و به همین تعداد نیز متقاضی در سامانه طرح اقدام ملی ثبت نام اولیه را انجام داده‌اند.