به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد عصر سه‌شنبه در حاشیه مراسم افتتاح مسکن محرومین روستای جبه دار اردبیل اظهار کرد: اقدامات اساسی برای ساخت این واحدهای مسکونی در کشور آغاز شده و بنیاد مسکن با تمام توان تلاش می‌کند تا به تعهدات خود به شایستگی عمل کند.

وی تصریح کرد: ۲۰۰ هزار واحد از این واحدهای مسکونی در روستاها و ۲۰۰ هزار واحد نیز در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر احداث می‌شود تا ساکنان این مناطق بتوانند از مسکن مقاوم و ایمن بهره‌مند شوند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن گفت: دولت سیزدهم با تلاشی که وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهد نسبت به تأمین زمین و مقدمات احداث یک میلیون واحد مسکن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری را انجام داده و امیدواریم تمامی این تعهدات به سرانجام برسد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن افزود: در استان اردبیل نیز قرار است سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن در شهرها و روستاها اجرایی شود که بخشی از این واحدهای مسکونی با تلاش بنیاد مسکن به غیر از شهر اردبیل، در سایر شهرها و روستاها به انجام خواهد رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: با کلنگ‌زنی ۳۳۰ واحد مسکن احداثی در قالب این طرح، امیدواریم در یک سال آینده تمامی واحدها در ۱۲ هزار متر مربع زمین، ۶ بلوط ۲۴ واحدی با هزینه‌کرد ۲۸ میلیارد تومانی آماده بهره‌برداری شود.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد همچنین در جمع خیرین مسکن‌ساز اضافه کرد: در مجمع خیرین مسکن‌ساز استان اردبیل اقدامات خوب و کارنامه موفقی را در ساخت و تحویل واحدهای مسکونی به نیازمندان داشتند که این امر در سال‌های آینده توسعه یافته و تقویت می‌شود.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن به پروژه‌های بازسازی واحدهای مسکونی و همچنین ادامه طرح مقاوم‌سازی مساکن روستایی با پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشاره کرد و ادامه داد: قرار است در همه روستاها با شناسایی واحدهای کم دوام این کار انجام شده و برای خانواده‌های نیازمند نیز با همکاری خیرین و نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد عملیات احداث واحدها به سرعت به انجام برسد.