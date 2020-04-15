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۲۷ فروردین ۱۳۹۹، ۸:۴۴

فرماندار شوشتر:

طرح زوج و فرد در شوشتر اجرا می شود

طرح زوج و فرد در شوشتر اجرا می شود

شوشتر- فرماندار شهرستان شوشتر از آغاز طرح زوج و فرد و محدودیت تردد خودرو از روز چهارشنبه در شهر شوشتر خبر داد.

حسین پنبه‌دانه‌پور در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: اجرای طرح زوج و فرد در شهرستان شوشتر از روز چهارشنبه آغاز می‌شود و تردد وسایل نقلیه به صورت طرح زوج و فرد خواهد بود.

وی افزود: خودروهایی که رقم آخر پلاک آن‌ها زوج باشند در روزهای زوج و خودروهایی که پلاک آنها فرد باشند در روزهای فرد هفته می‌توانند در سطح شهر تردد کنند.

پنبه دانه پور بیان کرد: زمان اجرای طرح زوج و فرد از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برنامه‌ریزی شده است و در صورت تردد در غیر روزهای تعیین شده با آنها برخورد می‌شوند.

وی گفت: از همه مردم درخواست می‌شود نسبت به اجرای این طرح با پلیس راهور همکاری کرده و از تردد غیرضروری در راستای کنترل این بیماری خودداری کنند.

کد مطلب 4900922

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