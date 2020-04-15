فائو ۵۰۰ هزار دلار برای کنترل ملخ صحرایی به ایران کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی فائو در ایران، این سازمان اعلام کرد: همزمان با افزایش ریزش ملخهای صحرایی در مناطق جنوب غرب آسیا و شرق آفریقا، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بودجهای تکمیلی معادل ۲۰۰ هزار دلار را برای تقویت ظرفیت و توان فنی ایران جهت کنترل ملخهای صحرایی اختصاص داد.
پیشتر و براساس توافقی که در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ مابین فائو و سازمان حفظ نباتات ایران منعقد شده بود، فائو بودجهای ۳۰۰ هزار دلاری را برای پروژه همکاریهای فنی «اقدام فوری جهت ظرفیتسازی کنترل هجوم ملخهای صحرایی در جمهوری اسلامی ایران» اختصاص داده بود که با توجه به اختصاص بودجهای تکمیلی از سوی این سازمان، هماکنون به ۵۰۰ هزار دلار رسیده است.
به گفته «گِرولد بودِکِر»، نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران، در شرایطی که شاهد وضعیت هشدارآمیز ملخهای صحرایی در منطقه هستیم و احتمال وارد آمدن خسارت سنگین توسط این آفت به تولیدات کشاورزی و معیشت روستایی انتظار میرود، فائو مصمم شده است تا کمکهای فنی خود به ایران را بیش از پیش گسترش و بر این اساس بودجه بیشتری را به این پروژه اختصاص دهد.
بودِکِر ضمن ابراز امیدواری نسبت به مهار مؤثر ملخهای صحرایی در کشور، تأکید کرد: این پروژه بهطور عمده بر ارائه و انتقال دانش و مهارتهای فنی مورد نیاز به حدود ۳۲۰ کارشناس ایرانی در زمینه تشخیص، ردیابی، گزارشدهی و پاسخ سریع به ریزش ملخهای صحرایی متمرکز است.
نماینده فائو در ایران افزود: به عنوان بخشی از توافق صورت گرفته، فائو همچنین به ایران در تأمین برخی تجهیزات ضروری و مورد نیاز برای تجهیز دو مرکز کنترل ملخهای صحرایی در کشور کمک میکند، دو مرکزی که امکان پاسخ سریعتر و مؤثرتر در برابر ملخهای صحرایی را فراهم میکنند.
همچنین به گفته «کیث کرِسمَن»، دبیر اجرایی کمیسیون کنترل ملخهای صحرایی فائو در جنوب غرب آسیا، بارش گسترده باران طی ماههای اخیر در شرق آفریقا و جنوب غرب آسیا از جمله ایران، محیط مساعدی را برای زادآوری ملخهای صحرایی فراهم کرده است. در شرق آفریقا، این مسئله از آنجا که با فصل کاشت همزمان شده است، به شکل بیسابقهای امنیت غذایی و معیشت مردمان را در معرض تهدید قرار داده است.
کرِسمَن که همچنین کارشناس ارشد پیشبینی وضعیت ملخها در فائو است، افزود: لازم است با یکدیگر همکاری کنیم و با بهاشتراکگذاشتن دانش و مهارتها، این آفت خطرناک مهاجر را کنترل کرده و مانع از تشدید بیشتر وضعیت شویم.
کرِسمَن اضافه کرد: فائو پروژههای مشابه دیگری را در پاکستان، یمن و کشورهای شرق آفریقا اجرا کرده است که هدف همگی آنها حمایت از دول عضو این سازمان برای مدیریت تهدیدهای عارض شده از سوی ملخهای صحرایی است.
فائو، به عنوان نهاد پیشروی سازمان ملل در زمینه توسعه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، با پایش مداوم وضعیت جهانی ملخهای صحرایی، هشدارهای زودهنگام و پیشبینیهای لازم را اعلام میکند. این سازمان همکاری نزدیکی با کشورهای عضو خود برای تقویت ظرفیت ملی آنها – در زمینه اجرای به هنگام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه – جهت مدیریت بهتر ملخها دارد.
نظر شما