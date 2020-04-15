تخفیف‌ در سوپرمارکت آنلاین کرج

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تا پیش از این، فعالیت سوپرمارکت آنلاین اسنپ مارکت محدود به فروش و ارسال محصولات سوپر مارکتی نظیر مواد غذایی، مواد شوینده و غیره به مناطق مختلف تهران بوده است. اما با تلاش این فروشگاه اینترنتی و همکاری هایپراستارهای شهر تهران و هم اکنون هایپراستار اکو مال واقع در شهر بزرگ کرج، این خدمات گسترده‌تر شده و امروز مفتخریم تا اعلام کنیم که از این به بعد، خرید از اسنپ مارکت برای هموطنان کرجی هم امکان‌پذیر است.

ساکنین کرج می‌توانند خرید اینترنتی از هایپراستار کرج را با نصب اپلیکیشن اسنپ مارکت و یا از طریق وب‌سایت اسنپ مارکت تجربه کنند. همان طور که شاید حدس زده باشید، رویه ارسال کالاها بدین صورت هست که با توجه به منطقه جغرافیایی کاربر، کالاهای مورد نیاز او از نزدیک ترین شعبه هایپراستار ارسال می‌گردد. به این ترتیب، کلیه اقلام و کالاهای سوپرمارکتی خریداری شده توسط شهروندان کرجی، بر اساس موقعیت مکانی که هنگام عضویت در اپلیکیشن ثبت کرده‌اند از مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین شعبه هایپر استار یعنی هایپراستار اکومال واقع در کرج و در کمترین زمان ممکن ارسال و درب منزلشان تحویل داده می‌شود. در حال حاضر، این سوپرمارکت آنلاین در کرج مناطقی از جمله جهانشر، گوهردشت، باغستان، شاهین ویلا، مهرشهر، دهقان ویلا، حصارک، گلشهر و رزکان را تحت پوشش خدمات خود قرار می‌دهد.

تا این جای این مقاله با اسنپ مارکت آشنا شده اید و شاید حال از خودتان بپرسید اصلاً چرا اسنپ مارکت؟

خرید از اسنپ مارکت از لحاظ اقتصادی می‌تواند به صرفه‌تر باشد، زیرا اسنپ مارکت تخفیف‌های متنوعی را برای کاربرانش در نظر گرفته است. به غیر از تخفیف‌های روزانه محصولات سوپرمارکتی که از طریق اپلیکیشن، صفحه اینستاگرام و وب‌سایت اسنپ مارکت قابل مشاهده هستند، یک تخفیف ویژه به نام تخفیف اولین خرید به اعضای جدید خانواده اسنپ مارکت اعطا می‌شود. نحوه استفاده از این کد تخفیف بسیار ساده است. پس از دانلود اپلیکیشن اسنپ مارکت روی گوشی‌های تلفن همراهتان، شماره تلفن همراه خود را وارد کرده و بلافاصله پیامک حاوی کد تخفیف اولین خرید را دریافت می‌کنید. با کمک این کد تخفیف می‌توانید اقلام مورد نیاز خود را با هزینه کم‌تر خریداری کرده و درب منزل تحویل بگیرید.

خرید از اپلیکیشن اسنپ مارکت برای آن دسته از هموطنانی که امکان خرید حضوری از فروشگاه هایپر استار اکو مال و یا سایر هایپراستارها را ندارند، فرصت مناسبی است تا با آسودگی خیال و در سریع‌ترین زمان ممکن، مایحتاج روزانه خود را خریداری کنند. بنابراین، با کمک اسنپ مارکت قادر خواهید بود تجربه خرید از شعب هایپراستار تهران و کرج را امکان پذیر نمائید و علاوه بر یک خرید به صرفه، در زمان و وقت خود نیز صرفه جویی کنید و بدون احتیاج به ایستادن در صف‌های طولانی خرید و یا ماندن در ترافیک شهری، مایحتاج خود را درب منزل تحویل بگیرید.

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