به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، سیروس صارمی با اشاره به برگزاری نشست مشترک میان سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور باحضور معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: این نشست در راستای تعاملات راهبردی دو سازمان به‌منظور بررسی ابعاد طرح «فواد ۱۲۸» تشکیل شد.

وی افزود: در این نشست، ضمن ارزیابی اقدامات انجام‌شده و تبادل نظر درباره ابعاد مختلف این طرح، نقشه راه اولیه برای تدوین استاندارد مذکور مورد همفکری و توافق قرار گرفت.

مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران، تدوین یک استاندارد جامع برای نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات را از اهداف اصلی این همکاری برشمرد و تصریح کرد: ایجاد چارچوبی برای ارزیابی انطباق دستگاه‌های اجرایی از منظر کیفیت پاسخگویی و نحوه ارائه خدمت، شناسایی و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات، بررسی مدل‌های پاسخگویی و راهکارهای بهبود نظام اداری و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان، از جمله محورهای کلیدی مورد بحث در این جلسه بود.

صارمی با تأکید بر اهمیت این طرح در توسعه و استانداردسازی نظام پاسخگویی در دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی سازمان ملی استاندارد ایران و تجربیات سازمان اداری و استخدامی کشور، گام مؤثری در جهت بهبود کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان برداشته شود.